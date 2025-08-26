¡Ö¤³¤ó¤ÊÅ´²ÐÐ§¤Í¡¼¤è¡×¡Ö¥Þ¥°¥í¤Î¥É¡¼¥à¤À¡×±ÊÀ¥ÂóÌð¶åÃÊ¤¬ÃíÊ¸¤·¤¿¡ÈÅ´²Ð¥Þ¥·¥Þ¥·Ð§¡É¤¬ÏÃÂê Æ£°æÁïÂÀ²¦°Ì¤Î¾¡Éé¥á¥·¤Ï¾¾²ÖÆ²ÊÛÅö
¡Ú±ÇÁü¡Û¤´ÈÓ¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¡ª¡©±ÊÀ¥¶åÃÊ¤¬ÃíÊ¸¤·¤¿Å´²ÐÐ§
¡¡¾´ý¤ÎÆ£°æÁïÂÀ²¦°Ì¡ÊÎµ²¦¡¢Ì¾¿Í¡¢²¦ºÂ¡¢´ýÀ»¡¢´ý²¦¡¢²¦¾¡¢23¡Ë¤ÈÄ©Àï¼Ô¤Î±ÊÀ¥ÂóÌð¶åÃÊ¡Ê32¡Ë¤¬·ãÆÍ¤¹¤ë°ËÆ£±à¤ª¡Á¤¤¤ªÃãÇÕÂè66´ü²¦°ÌÀï¼·ÈÖ¾¡Éé¤Ï8·î26Æü¡¢ÆÁÅç»Ô¤Î¡ÖÞÏ¿å±ñ¡×¤ÇÂè5¶É¤ÎÂÐ¶É¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ãë¿©¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¤Ï¡¢Æ£°æ²¦°Ì¤¬¡Ö¾¾²ÖÆ²ÊÛÅö¡×¤òÃíÊ¸¡£°ìÊý¡¢±ÊÀ¥¶åÃÊ¤¬Áª¤ó¤À¡ÈÁýÎÌ¡ÉÅ´²ÐÐ§¤ÎÇ÷ÎÏ¤¬¥Õ¥¡¥ó¤ÎÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡±ÊÀ¥¶åÃÊ¤¬¶¯¤¯Æ§¤ß¹þ¤ß¡¢1ÆüÌÜ¤Î¸áÁ°Ãæ¤«¤é¾¡Éé½ê¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¿¿²Æ¤Î¼·ÈÖ¾¡ÉéÂè5¶É¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤È¿©¤Ù¤Æ±Ñµ¤¤òÍÜ¤¦¤Ù¤¯¡¢±ÊÀ¥¶åÃÊ¤ÏÅ´²ÐÐ§¤Î¥Þ¥°¥í¤òÁýÎÌ¤¹¤ë¡È±ÊÀ¥¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡É¤ò¥ª¡¼¥À¡¼¤·¤¿¡£
¡¡ÀÖ¿È¤È¥µ¥·¤ÎÆþ¤Ã¤¿2¼ïÎà¤Î¥Þ¥°¥í¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¤È¾è¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¹ë²Ú¤ÊÅ´²ÐÐ§¤À¤¬¡¢¡ÈÁýÎÌÈÇ¡É¤È¤¢¤ê¡¢¤´ÈÓ¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¸«¤¨¤Ê¤¤¡£¤·¤Ã¤È¤ê¤Èµ±¤¯¥Þ¥°¥í¤ÎÇ÷ÎÏ¤Ë¡¢ABEMA¤Î»ëÄ°¼Ô¤Ï¡Ö¥Þ¥°¥í¤Î¥É¡¼¥à¤À¡×¡Ö¤´ÈÓ¤É¤³¡©¡×¡ÖÀ¨¤¨¤Ê¡×¡Ö¤ä¤Ï¤êÂçÀ¹¤ê¡×¡Ö¤¦¤ï¤¢¤¢¤¦¤Þ¤½¤¦¡×¡Ö¤´¤Ï¤ó¤È¤ÎÂÐÈæ¤¬¡×¡Ö¤³¤ó¤ÊÅ´²ÐÐ§¤Í¡¼¤è¡×¡ÖÅ´²Ð¤È¤¤¤¦¤è¤ê¥È¥í¡×¤È°µÅÝ¤µ¤ì¤¿ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢Æ£°æ²¦°Ì¤Ï¤É¤ì¤«¤é¿©¤Ù¤ë¤«ÌÂ¤¦¤Û¤ÉÂ¿¼ïÂ¿ÍÑ¤Ê¤ª¤«¤º¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿¡Ö¾¾²ÖÆ²ÊÛÅö¡×¤òÃíÊ¸¡£ÆÁÅç¤Î³¤¤Î¹¬¡¢»³¤Î¹¬¤¬¤Õ¤ó¤À¤ó¤ËÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿ÊÛÅö¤Ç¥Ñ¥ï¡¼¥Á¥ã¡¼¥¸¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÊABEMA¡¿¾´ý¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤è¤ê¡Ë