ÎÓ´±Ë¼Ä¹´±¡ÖÂ®¤ä¤«¤ËÅ¬Åö¤ÊÁ¼ÃÖµá¤á¤¿¡× Ãæ¹ñ¤Ç¾¼ÏÂÅ·¹Ä¤òÉî¿«¤¹¤ëSNSÆ°²è¡¡À¯ÉÜ¤ÏÅ¬ÀÚ¤ÊÁ¼ÃÖ¤ò¿½¤·Æþ¤ì
Ãæ¹ñ¤ÎSNS¤Ë¡¢¹³ÆüÀïÁè¾¡Íø80Ç¯¤òÁ°¤Ë¾¼ÏÂÅ·¹Ä¤òÉî¿«¤¹¤ëÆ°²è¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢ÎÓ´±Ë¼Ä¹´±¤Ï¡¢¡ÖÃæ¹ñÂ¦¤ËÂÐ¤·¡¢Æ°²è¤ÏÉÔÅ¬ÀÚ¤Ç¤¢¤ê¡¢Â®¤ä¤«¤ËÅ¬Åö¤ÊÁ¼ÃÖ¤ò¼è¤ë¤è¤¦µá¤á¤¿¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÎÓ´±Ë¼Ä¹´±¤Ï¡¢ÆüÃæ´Ø·¸¤Ë¤â¤¿¤é¤¹°±Æ¶Á¤â¹ÍÎ¸¤·¡¢³°¸ò¥ë¡¼¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¿½¤·Æþ¤ì¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ãæ¹ñ¤Ç¤ÏÆîµþ»ö·ï¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿±Ç²è¤¬°ÛÎã¤Î¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¡¢ËÌµþ¤ÎÆüËÜÂç»È´Û¤¬¡Ö¹³Æü´Ø·¸¤Î±Ç²è¸ø³«¤Ë¤è¤ëÈ¿Æü´¶¾ð¤Î¹â¤Þ¤ê¤ËÃí°Õ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¤Ê¤É¡¢·Ù²ü´¶¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£