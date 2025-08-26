スロギー新シリーズ登場！リニューアルで快適さもデザイン性も進化

トリンプの大人気ブランド「sloggi（スロギー）」から、待望の新シリーズ「FREE Allround（フリーオールラウンド）」が登場。リニューアルを経て進化したアイテムは、驚くほどのストレッチ性となめらかな肌ざわりで、どんな体型にも心地よくフィット。ブラやショーツなど全7型4色展開で、デザイン性と快適性を両立しました。さらに、レースをあしらった「FREE Allround Lace」も同時発売♪

驚きのストレッチとサイズ展開

「FREE Allround」は、マイクロレーヨン素材を使用した優れたストレッチ性が特長。1サイズでS～L、さらにLL～3Lまで対応可能な2サイズ展開で、自分の体型に合わせて無理なくフィットします。

生地端の折り返し仕様により、くい込みにくく快適さもアップ。まさに“自由”を体感できるリニューアルです。

7型4色展開で選べる豊富なラインナップ

新シリーズは、ブラ2型、ブラトップ2型、ショーツ3型の全7型展開。カラーはブラック、ホワイト、ベージュ、グレーの4色。

価格はショーツが2,420円（税込）、ブラ・ブラトップは4,950円（税込）。日常からリラックスタイムまで、シーンや気分に合わせてコーディネートが楽しめます。

レースで大人の女性らしさもプラス

「FREE Allround Lace」は、ストレッチ性のある幾何柄レースを使用した上品なデザインが魅力。

着けごこちの軽やかさに加え、モダンなレースが大人っぽい印象を演出します。シンプルな無地シリーズと組み合わせることで、幅広い着こなしを叶えてくれるのも嬉しいポイントです♡

自由と美しさを両立する新スロギー

リニューアルして登場した「FREE Allround」シリーズは、心地よさと美しさを兼ね備えた理想のインナー。

毎日を快適に、そして少し特別にしてくれるアイテムです。日常使いに便利なシンプルシリーズから、大人の女性らしさを演出するレースタイプまで、自分にぴったりの一枚を見つけてみませんか？