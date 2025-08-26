音楽ユニットglobeのマーク・パンサー（55）が26日、都内でBS−TBSドラマ23「御社の乱れ正します！2」（10月2日開始、木曜午後11時）記者発表会に出席した。

樹ユウマの電子コミック「御社の不倫の件〜絶対に別れさせます〜」をドラマ化。主人公の三枝玲（山崎紘菜）が代表を務める“オフィスAIRクリーニング”の面々が、身勝手な社内不倫を成敗していくドラマ。久々のドラマ出演といい、「15歳ぐらいの時に映画に出させてもらって、それ以来なので40年ぶりのお芝居でした」と明かした。

続けて「まあまあいきなり『ドラマなんだけど』と言われた。またお金持ちのフランス人とかちょい役の音楽プロデューサーとかだと思ったら、台本があって緊張がぐっと来た」と笑いつつ、「どんな役なのかが書かれている紙を1枚もらった時に、謎に包まれたマスターという役だとわかった。ハーフをマスターとして出せてうれしかった」と喜んだ。

劇中ではフランス語を流ちょうに話すシーンがあり、共演した山崎と飯島寛騎（29）からフランス語を褒められると、照れながらも「フランス人ですからね」と胸を張った。