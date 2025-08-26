¡Ö¥ä¥Ð¥¤¤Ê¡Ä¡×²ÎÉ±¥Ö¥ê¤Á¤ã¤ó¤¬à¥Ü¥í¥Ü¥í¥á¥¤¥¯¤Ç²Î¤¦áÍÍ»Ò¤Ë¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤â¡Ö»¶¤é¤«¤Ã¤¿¾²¤¬Èá¤·¤¤¡×¡Ö¹¬¤»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡×
Ïª½ÐÅÙ¤Î¹â¤¤Éþ¤ÇÆÍÇ¡²Î¤¤½Ð¤¹¤â¡Ä
¡¡ÊÆ¿Íµ¤²Î¼ê¥Ö¥ê¥È¥Ë¡¼¡¦¥¹¥Ô¥¢¡¼¥º¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¼¼Æâ¤Ç²á·ã¤ÊÉþ¤òÃå¤Æ²Î¤¦Æ°²è¤ò¸ø³«¤·È¿¶Á¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡43ºÐ¤Î¥Ö¥ê¥È¥Ë¡¼¤Ï¡¢¶»¸µ¤¬ÂçÃÀ¤Ë³«¤¤¤¿¥ª¥ì¥ó¥¸¤Î¿å¶Ì¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë¡¢¥Ô¥ó¥¯¿§¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¤º¤é¤·¤¿¤è¤¦¤ËÍú¤¡¢Ïª½ÐÅÙ¤Î¹â¤¤ºÝ¤É¤¤»Ñ¤òÈäÏª¡£
¡¡³Ú¤·¤½¤¦¤Ë²Î¤¤¤Ê¤¬¤éÍÙ¤ëÍÍ»Ò¤¬¼¼Æâ¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÇØ¸å¤Ï»¶¤é¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¡¢¤½¤Î¾×·â¤Î±ÇÁü¤¬À¤³¦Ãæ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤ÇÇÈÌæ¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¤Ç¤Ï¡Ö¥ä¥Ð¥¤¤Ê¡Ä¡×¡ÖÊü¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤Î¤Ï¥Þ¥º¥¤µ¤¤¬¤¹¤ë¡×¡Ö¥Ü¥í¥Ü¥í¤Î¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¤È¥À¥µ¤¤Éþ¡¢°ìÀÎÁ°¤Î¥À¥ó¥¹¡¢¥´¥ß¤ä¥¿¥ª¥ë¤¬ÊüÃÖ¤µ¤ì¤Æ»¶¤é¤«¤Ã¤¿¾²¤¬Èá¤·¤¤¡×¤È¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö²Î¤Ï¤µ¤¹¤¬¤Ë¤¦¤Þ¤¤¤Í¡×¡Ö¤É¤¦¤Ë¤«¹¬¤»¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤è¤Í¡×¤È¡¢º£¸å¤ò±þ±ç¤¹¤ëÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¥Ö¥ê¥È¥Ë¡¼¡¦¥¹¥Ô¥¢¡¼¥º¤Ï1981Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£Á´À¤³¦¥È¡¼¥¿¥ë¥»¡¼¥ë¥¹1²¯Ëç¡¢¥°¥é¥ß¡¼¾Þ¤Ë8ÅÙ¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤·¡¢ÊÆ¥Ý¥Ã¥×¥·¡¼¥ó¤òÂåÉ½¤¹¤ë½÷À¥·¥ó¥¬¡¼¤È¤·¤Æ¡¢À¤³¦Åª¤Ë¿Íµ¤¤òÆÀ¤¿¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ïà¥Ö¥ê¤Á¤ã¤óá¤Î°¦¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£