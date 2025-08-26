８月２６日（火）のヒルナンデス！は･･･ ご当地うますぎ食材クッキング
ご当地うますぎ食材クッキング
お料理アイドル⼋⼄⼥くんとのんべえあさこがまだ⾒ぬご当地の名物⾷材と
地元で愛される最⾼のレシピを⾒つける、ご当地のうますぎ⾷材をクッキング！
今回の舞台は東京から車で２時間の群馬県の「道の駅まえばし赤城」！
〈VTR 出演者〉
いとうあさこ
八乙女光（Hey!Say!JUMP）
道の駅まえばし赤城
●フードコート
地産地消食堂アカギメシ 赤城牛のローストビーフ丼 1210円
わぬき屋 焼きまんじゅうソフト 600円
●まえばし赤城の湯
入浴料金 平日 大人600円 子ども(小学生以下)300円
休日 大人700円 子ども(小学生以下)350円
●e-Bike
レンタル料 1時間１０００円〜
●Akagi FarmLife
にんじんケーキ 1296円
とろーり旨なす 226円
オクラ (ダビデの星) 183円
トマト 41０円
ミニトマト 324円
フルーツトマト 540円
デコきゅうり 140円
上州牛挽肉 100g 298円
紫玉ねぎ 194円
茶豆合わせ味噌（３００g） 440円
ピーマン 216円
ジャンボぶなしめじ 345円
かんたけ 216円
なめこ 150円
きくらげ 248円
はなびらたけ 340円
たもぎ茸 216円
とうがらし醤油 432円
リングイネ生パスタ ２８０円
キャベツ １７０円
●前橋赤城鮮魚センター
海宝丼 1620円 ※数量限定
ぎょにぎり かにのり佃煮 278円
市場握り 1274円
個包装寿司 のどぐろ 108円/いかげそ 54円/めばち鮪 108円/つぶ貝 108円
本鮪切り落とし 100g 861円
〈訪れた場所〉
AKAGI GLAMPING VILLAGE
Doggy-B（ドギーB） 1人1泊21800円〜
※２名様からのご予約 お値段は時期によって変動します