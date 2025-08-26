ご当地うますぎ食材クッキング



お料理アイドル⼋⼄⼥くんとのんべえあさこがまだ⾒ぬご当地の名物⾷材と

地元で愛される最⾼のレシピを⾒つける、ご当地のうますぎ⾷材をクッキング！

今回の舞台は東京から車で２時間の群馬県の「道の駅まえばし赤城」！



〈VTR 出演者〉

いとうあさこ

八乙女光（Hey!Say!JUMP）





〈訪れた場所〉道の駅まえばし赤城●フードコート地産地消食堂アカギメシ 赤城牛のローストビーフ丼 1210円わぬき屋 焼きまんじゅうソフト 600円●まえばし赤城の湯入浴料金 平日 大人600円 子ども(小学生以下)300円休日 大人700円 子ども(小学生以下)350円●e-Bikeレンタル料 1時間１０００円〜●Akagi FarmLifeにんじんケーキ 1296円とろーり旨なす 226円オクラ (ダビデの星) 183円トマト 41０円ミニトマト 324円フルーツトマト 540円デコきゅうり 140円上州牛挽肉 100g 298円紫玉ねぎ 194円茶豆合わせ味噌（３００g） 440円ピーマン 216円ジャンボぶなしめじ 345円かんたけ 216円なめこ 150円きくらげ 248円はなびらたけ 340円たもぎ茸 216円とうがらし醤油 432円リングイネ生パスタ ２８０円キャベツ １７０円●前橋赤城鮮魚センター海宝丼 1620円 ※数量限定ぎょにぎり かにのり佃煮 278円市場握り 1274円個包装寿司 のどぐろ 108円/いかげそ 54円/めばち鮪 108円/つぶ貝 108円本鮪切り落とし 100g 861円〈訪れた場所〉AKAGI GLAMPING VILLAGEDoggy-B（ドギーB） 1人1泊21800円〜※２名様からのご予約 お値段は時期によって変動します