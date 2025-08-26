元放送作家・鈴木おさむ氏（53）が25日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。放送作家を辞めた現在の心境を語った。

鈴木氏は24年3月をもって放送作家・文筆業を引退。現在は「スタートアップファクトリー「ゴーイングメリー」の代表を務め、投資家として活動している。

この日、実業家でもあるお笑いコンビ「キングコング」の西野亮廣と出演。「どっかで西野も線引いたじゃん、テレビに。俺もさ、テレビに線引いてさ、結構好き勝手言うようになったわけ」と鈴木氏。「好き勝手言うとやっぱ怒られんだね」とぶっちゃけた。

西野が「おさむさん、怒られることあるんですか？」と聞くと、鈴木氏は「結構あるんだけど」と笑いつつ、「ただなんとも思わない」とキッパリ。

西野も「まあね。そこに食わしてもらってるわけでもないし、もう、今」と納得。鈴木氏も「だから“なんで言っちゃいけないんだよ”っていう。だから昔さ、見てて堀江さんイタイなと思ってた時あったけど、ちょっと今、堀江ってる」と親交が深い実業家、堀江貴文氏の名前を挙げ苦笑。「だから西野がやっぱ、どっか線引いて結構好き勝手言うようになったじゃない。だからそれが凄い清々しい。なんか嘘をつかずに」と話した。