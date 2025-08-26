【2025年8月・9月】今週発売! セブンイレブンの新商品まとめ5選
本記事では、セブンイレブンで購入できるお弁当や麺類などの新作情報をご紹介。
今週は、すだちとおろしポン酢でさっぱり食べられる豚しゃぶうどんや、贅沢にハンバーグをのせたドリアなど、注目の商品が目白押しです!
2025年8月・9月の新商品5品まとめ(8月26日〜9月1日)
「セブンイレブン 2025年8月・9月の新商品」
「やみつきニンニク醤油の温玉唐揚げ丼」(645円)
価格 : 645円
販売地域 : 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県
ニンニク醤油仕立ての特製タレが食欲をそそる、温玉唐揚げ丼です。
「すだちとおろしポン酢の豚しゃぶうどん」(540円)
価格 : 540円
販売地域 : 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県
豚しゃぶ、すだち、青ねぎ、花かつおを組み合わせた冷たいおうどんです。おろしポン酢をかけて、さっぱりとした味わいをお楽しみください。
「2種タレで食べる とり天御飯」(429円)
価格 : 429円
販売地域 : 北海道、東北、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、北陸、静岡県、近畿、中国、四国、九州
とり天、高菜炒め、ゆで卵、タルタルソースを盛り付けたお弁当です。
「ガーリックトマトソースのハンバーグドリア」(594円)
価格 : 594円
販売地域 : 東北、関東、新潟県、山梨県、静岡県
程よい酸味とガーリックの効いたトマトソースと、肉の旨みを感じられるハンバーグを一緒に楽しめるドリアです。
※8月27日以降順次発売
「明太クリームパスタ フェットチーネ使用」(529円)
価格 : 529円
販売地域 : 東北、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、静岡県、近畿、島根県、広島県、山口県、九州
濃厚なクリームに明太子の辛みが効いたパスタです。クリームソースと相性の良い平打ち麺「フェットチーネ」を使用しています。
※8月27日以降順次発売
まとめ
今週は、唐揚げをふんだんにのせた「やみつきニンニク醤油の温玉唐揚げ丼」や、2種類のとり天の味付けを楽しめる「2種タレで食べる とり天御飯」など、お肉の旨みを存分に味わえる新作メニューが盛りだくさん! すだちやおろしポン酢でさっぱり食べられる「すだちとおろしポン酢の豚しゃぶうどん」は、食欲のない暑い日にもぴったりな商品です。
そのほか、ガーリック風味のトマトソースとハンバーグ、ドリアの相性が抜群な「ガーリックトマトソースのハンバーグドリア」や、もっちり食感の「フェットチーネ」がクセになる「明太クリームパスタ フェットチーネ使用」など、さまざまな商品が発売されているので、ぜひお近くのセブンイレブンに足を運んでみてくださいね。
その他商品はこちらをチェック : 今週の新商品｜セブン‐イレブン〜近くて便利〜
※画像は公式ホームページより引用
いけたらいくわ いけたらいくわ ウェブメディアの広告制作を経て、都内でOLをしながら、ほそぼそと執筆活動を行う。妄想や、日常に感じたことを言葉にするのが得意。 この著者の記事一覧はこちら
