»²±¡Áª¤Î»´ÇÔ¤«¤é1¥«·î¡£ÀÐÇËÆâ³Õ¤Î»Ù»ýÎ¨¤ÏÂçÉý¤Ë¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î·ë²Ì¤¬¼¨º¶¤¹¤ëº£¸å¤ÎÀ¯¶É¤Î¹ÔÊý¤È¤Ï¡©¡Ê¼Ì¿¿¡§¥Ö¥ë¡¼¥à¥Ð¡¼¥°¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡ÛÀÐÇË¡¦¾®Àô²ñÃÌ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡Ö5¿ÍÁÈ¡×¤Î´é¤Ö¤ì¤«¤éº£¸å¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¤¬ÆÉ¤ß¼è¤ì¤ë¡©
ÊóÆ»³Æ¼Ò¤¬¹Ô¤Ã¤¿8·î¤ÎÀ¤ÏÀÄ´ºº¤Ç¡¢ÀÐÇËÌÐÆâ³Õ¤Î»Ù»ýÎ¨¤¬¸®ÊÂ¤ßÂçÉý¤Ë¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¶¦Æ±ÄÌ¿®¤¬8·î23¡¦24Æü¤Ë¹Ô¤Ã¤¿À¤ÏÀÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢Æâ³Õ»Ù»ýÎ¨¤¬Á°·îÈæ12.5¥Ý¥¤¥ó¥ÈÁý¤Î35.4¡ó¡£8·î22¡Á24Æü¤ËÆÉÇä¿·Ê¹¤ÈNNN¡ÊÆüËÜ¥Ë¥å¡¼¥¹¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡Ë¤¬¹Ô¤Ã¤¿¶¦Æ±Ä´ºº¤ÎÆâ³Õ»Ù»ýÎ¨¤Ï39¡ó¤ÈÆ±17¥Ý¥¤¥ó¥È¤â¾å¾º¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÂ¾¡¢Ä«Æü¿·Ê¹¤¬Æ±7¥Ý¥¤¥ó¥ÈÁý¤Î36¡ó¤Ç¡¢»þ»öÄÌ¿®¤âÆ±6.5¥Ý¥¤¥ó¥ÈÁý¤Î27.3¡ó¡¢NHK¤¬Æ±7¥Ý¥¤¥ó¥ÈÁý¤Î38¡ó¤Ç¡¢ANN¡Ê¥ª¡¼¥ë¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡¦¥Ë¥å¡¼¥¹¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡Ë¤ÏÆ±2.5¥Ý¥¤¥ó¥ÈÁý¤Î34.1¡ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
À¤ÏÀÄ´ºº¤ÇÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤¿¡È¶½Ì£¿¼¤¤¿ô»ú¡É
ÂçÉý¾å¾º¤ÎÎ¢Â¦¤Ë¤Ï¡Ö7·î¤Î¿ô»ú¤¬Äã¤¹¤®¤¿¡×¤È¤¤¤¦Â¦ÌÌ¤â¤¢¤ë¡£¼«Ì±ÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¤Ï¤½¤Î¾õ¶·¤Ç¡¢º£²Æ¤Î»²µÄ±¡Áªµó¤Ç¤ÏÈó²þÁªµÄÀÊ¤â´Þ¤á¤Æ²áÈ¾¿ô¤È¤¤¤¦¡È¾¡ÇÔ¥é¥¤¥ó¡É¤Ë3µÄÀÊÂ¤ê¤Ê¤¤47µÄÀÊ¤·¤«³ÍÆÀ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢»Ù»ýÎ¨¤Î¾å¾º¤È¤È¤â¤ËÉÔ»Ù»ýÎ¨¤¬²¼Íî¤·¤¿¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢¤É¤ÎÄ´ºº¤â¤¤¤Þ¤ÀÉÔ»Ù»ýÎ¨¤¬»Ù»ýÎ¨¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢¶½Ì£¿¼¤¤¿ô»ú¤â¸«¤Æ¼è¤ì¤ë¡£
Á°½Ò¤Î8·î¤Î¶¦Æ±ÄÌ¿®¤ÎÀ¤ÏÀÄ´ºº¤Ç¡ÖÀÐÇË¼óÁê¤Ï¼Ç¤¤¹¤Ù¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿¤Î¤Ï40.0¡ó¤Ç¡¢Á°·î¤«¤é11.6¥Ý¥¤¥ó¥È¸º¾¯¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡Ö¼Ç¤¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤¤¡×¤Ï57.5¡ó¤È²áÈ¾¤òÀê¤á¡¢Æ±11.7¥Ý¥¤¥ó¥È¤â¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£Ä«Æü¿·Ê¹¤Î8·î¤ÎÀ¤ÏÀÄ´ºº¤Ç¤â¡¢¡Ö¼¤á¤ë¤Ù¤¤À¡×¤¬36¡ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Ö¼¤á¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡×¤¬54¡ó¤È²áÈ¾¿ô¤òÀ©¤·¤¿¡£¤·¤«¤âÁ°·î¤Î47¡ó¤«¤é7¥Ý¥¤¥ó¥È¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤ËÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞ»Ù»ýÁØ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ö¼Ç¤¤ËÈÝÄêÅª¤Ê°Õ¸«¡×¤¬Â¿¤¤ÅÀ¤À¡£Ä«Æü¿·Ê¹¤Î8·î¤ÎÀ¤ÏÀÄ´ºº¤Ç¤Ï76¡ó¤¬¡Ö¼¤á¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤·¡¢Æ±·î¤ÎËèÆü¿·Ê¹¤ÎÄ´ºº¤Ç¤â¼«Ì±ÅÞ»Ù»ýÁØ¤Î65¡ó¤¬¡Ö¼Ç¤¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¡£°ìÈÌ¤Î¿ô»ú¡ÊÄ«Æü¿·Ê¹¤Ç¤Ï45¡ó¡¢ËèÆü¿·Ê¹¤Ç¤Ï43¡ó¤¬¡Ö¼Ç¤¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¡Ë¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Í×¤¹¤ë¤Ë¡¢ÀÐÇËÀ¯¸¢¤Î»Ù»ýÎ¨¤Ï»²±¡Áª»þ¤è¤ê¾å¾º¤¹¤ë¤â¡¢¤µ¤Û¤É¹â¤¤¿å½à¤Ë¤¢¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¤Ê¤¤¤¬¡¢»Ù»ý¼Ô¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡ÖÀÐÇË¼óÁê¤Ï¼¤á¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ëÁØ¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤½¤Î°ìÉô¤¬7·î25ÆüÍ¼Êý¤Ë¼óÁê´±Å¡Á°¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖÀÐÇË¼¤á¤ë¤Ê¡ª¡×¥Ç¥â»²²Ã¼Ô¤À¤í¤¦¡£Èà¤é¤Ï»²±¡Áª¤Ç¼«Ì±ÅÞ¤ËÅêÉ¼¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¡ÖÀÐÇË¼óÁê¤Ï»²±¡Áª¤Ç¤ÎÇÔËÌ¤ÎÀÕÇ¤¤ò¤È¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢¡Ö7·î¤Î»²±¡Áª¤Ç¼«Ì±ÅÞ¤¬ÇÔËÌ¤·¤¿¼ç¤Ê¸¶°ø¤Ï¡ØÀ¯¼£¤È¥«¥ÍÌäÂê¡Ù¤À¡×¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤ËÅù¤·¤¤¤È¤¤¤¨¤ë¡£¼ÂºÝ¤Ë8·î¤Î¶¦Æ±ÄÌ¿®¤ÎÀ¤ÏÀÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢»²±¡Áª¤Ç¼«Ì±ÅÞ¤¬ÇÔËÌ¤·¤¿ÍýÍ³¤Î1°Ì¤Ï¡ÖÀ¯¼£¤È¥«¥ÍÌäÂê¤ÎÂÐ±þ¤Î´Å¤µ¡×¤Ç49¡ó¤òÀê¤á¡¢2°Ì¤Î¡ÖÊª²Á¹â¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ê¤É¼«Ì±¤ÎÀ¯ºö¤¬¤è¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤Î30.6¡ó¤òÂç¤¤¯°ú¤Î¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î¡ÖÀ¯¼£¤È¥«¥ÍÌäÂê¡×¤¬Âç¤¤¯ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢2023Ç¯11·î¤ËÆüËÜ¶¦»ºÅÞ¤Îµ¡´Ø»æ¡ÖÀÖ´ú¡×¤¬Êó¤¸¤¿µì°ÂÇÜÇÉ¤Î¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ÎÎ¢¶âÌäÂê¤À¤Ã¤¿¡£¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡ÖÀÐÇË¹ß¤í¤·¡×¤ÎÃæ¿´¤¬µì°ÂÇÜÇÉ¤È¤¤¤¦¸½¼Â¤Ï¡¢¹ñÌ±¤ÎÍý²ò¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¤Ï¤º¤â¤Ê¤¤¡£
¡ÖÀÐÇË¡¦¾®Àô²ñÃÌ¡×¤¬¼¨º¶¤¹¤ë¥·¥Ê¥ê¥ª
¤³¤¦¤·¤¿Ä´ºº·ë²Ì¤Ç¤ï¤«¤ë¤Î¤Ï¡¢¡ÖÁªµó¡×¤È¤¤¤¦¼êÃÊ¤¬¤Ä¤Í¤ËÌ±°Õ¤òÃé¼Â¤ËÈ¿±Ç¤·¤¨¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¤È¤¤¤¦ÅÀ¤À¡£
ºòÇ¯¤Î½°±¡Áª¤Èº£Ç¯¤Î»²±¡Áª¤Ç¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÏµÕÉ÷¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¤âÈæ³ÓÂè1ÅÞ¤ÎÃÏ°Ì¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¼«¸ø¤Ç²áÈ¾¿ô¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤ì¤À¤±Ì±°Õ¤¬Î¥¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¤Í¤¸¤ì¤Î¿¿°Õ¤òÁªµó·ë²Ì¤À¤±¤ÇÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¡£
¤½¤¦¤·¤¿Æ°¤¤ËÀÐÇË¼óÁê¤Ï¡ÖÌ±°Õ¡×¤ò´¶¤¸¼è¤Ã¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é8·î24ÆüÌë¤Ë¡¢¾®Àô½ã°ìÏº¸µ¼óÁê¤é¤È²ñ¿©¤Îµ¡²ñ¤òÀß¤±¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
ÀÐÇË¼óÁê¤Ï¾®ÀôÀ¯¸¢¤Î2002Ç¯9·î¤«¤é2004Ç¯9·î¤Þ¤ÇËÉ±ÒÄ£Ä¹´±¤òÌ³¤á¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¸å¤â¡ÈÆ±Áë²ñ¡É¤Ï³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤â¤¢¤ë»³ºêÂó¸µ´´»öÄ¹¤ÏÀÐÇË¼óÁê¤Î±þ±çÃÄ¤Î1¿Í¤Ç¡¢21ÆüÊüÁ÷¤ÎBS-TBS¡ÖÊóÆ»1930¡×¤Ç¡ÖÀÐÇËÀ¯¸¢¤Ï¡ÊÁíºÛÇ¤´ü¤¬ËþÎ»¤¹¤ë¤Þ¤Ç¡Ë¤¢¤È2Ç¯Â³¤¯¡×¤ÈÌÀ¸À¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤¿¤á¤ËÀÐÇË¼óÁê¤Ï¡¢¾®Àô¸µ¼óÁê¤«¤é²¿¤é¤«¤Î¥Ò¥ó¥È¤òÆÀ¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¾®Àô¸µ¼óÁê¤Ï2005Ç¯¤ËÍ¹À¯Áªµó¤ËÂÇ¤Ã¤Æ½Ð¤Æ¡¢È¿ÂÐÇÉ¤Ë»ÉµÒ¤òÎ©¤Æ¤Æ¼«Ì±ÅÞ¤«¤éÈ¿ÂÐÇÉ¤ò°ìÁÝ¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¼«Ì±ÅÞ¤Ï84µÄÀÊÁý¤Î296µÄÀÊ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡ÖÀÐÇË¹ß¤í¤·¡×¤ËÂÐ¹³¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÀÐÇË¼óÁê¤¬½°µÄ±¡¤Î²ò»¶¤ò¤â¤¯¤í¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤â±½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤Î»Ñ¤ÏÈ¾À¤µªÁ°¤Ë¡Ö»°ÌÚ¹ß¤í¤·¡×¤ËÂÐ¹³¤·¤è¤¦¤ÈÊ³Æ®¤·¤¿¸Î¡¦»°ÌÚÉðÉ×¸µ¼óÁê¤Ë½Å¤Ê¤ë¡£»°ÌÚ¸µ¼óÁê¤âÅÞÆâ¤Î¾¯¿ôÇÉ¤Ç¡¢¤½¤Î¡ÈÅ¨¡É¤Ï¶â¸¢À¯¼£¤È¤¤¤¨¤¿¡£
¤½¤Î²ñ¹ç¤ËÀÐÇË¼óÁê¤ÎÂ¦¶á¤Ç¡¢¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇÌäÂê¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ëÀÖÂôÎ¼Àµ·ÐºÑºÆÀ¸Ã´ÅöÁê¤¬»²²Ã¤·¤¿¤Î¤â¶½Ì£¿¼¤¤¡£½°±¡Ä»¼è2¶èÁª½Ð¤ÎÀÖÂô»á¤Ï¡¢½°±¡Ä»¼è1¶è¤òÃÏÈ×¤È¤¹¤ëÀÐÇË¼óÁê¤È¤Ï¤¤¤ï¤Ð¡È±¿Ì¿¶¦Æ±ÂÎ¡É¤È¤â¤¤¤¨¤ë´Ø·¸¤À¡£
¤Þ¤¿¾®Àô¸µ¼óÁêÂ¦¤Ë¤Ï¡¢¡Ö°ÎÂç¤Ê¤ë¥¤¥¨¥¹¥Þ¥ó¡×¤È¤·¤Æ¾®ÀôÀ¯¸¢¤ò»Ù¤¨¤¿ÉðÉô¶Ð¸µ´´»öÄ¹¤âÆ±ÀÊ¤·¤¿¡£9·î½é½Ü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë»²±¡ÁªÁí³ç¸å¤Î¿¹»³Íµ´´»öÄ¹¤Îµî½¢¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢¾®ÀôÀ¯¸¢¤ò»Ù¤¨¤ÆÍ¹À¯Áªµó¤ò¾è¤êÀÚ¤Ã¤¿ÉðÉô»á¤¬²ñ¹ç¤ÇÏÃ¤·¤¿ÆâÍÆ¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£
Â¸µ¤ÎÆñ¶É¤µ¤¨¾è¤êÀÚ¤ì¤ÐÀÐÇËÀ¯¸¢¤Ï±äÌ¿¤â
¼«Ì±ÅÞÅÞÂ§6¾ò¤Î4¤Ë¤è¤ëÁíºÛÁª¼Â»Ü¤Ë¤Ï¡¢ÅÞ½êÂ°¤Î¹ñ²ñµÄ°÷¡Ê½°»²Î¾±¡µÄÄ¹¤ò½ü¤¯¡Ë295¿Í¤ÈÅÔÆ»ÉÜ¸©Ï¢¤ÎÂåÉ½¼Ô·×47¿Í¤Î²áÈ¾¿ô¡Ê172¿Í¡Ë¤Î»¿Æ±¤¬É¬Í×¤À¤¬¡¢NNN¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È120¿Í¤Î¹ñ²ñµÄ°÷¤¬¡Ö¤ä¤ë¤Ù¤¡×¤È²óÅú¡£¤Þ¤¿¡¢»þ»öÄÌ¿®¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï21¤ÎÅÔÆ»ÉÜ¸©Ï¢¤¬¡Ö¼Â»Ü¤¹¤Ù¤¡×¤È²óÅú¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÁíºÛÁª¤Î¸«ÄÌ¤·¤¬Î©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¤Ê¤¤¡£
¤¿¤À³Î¼Â¤Ë¸À¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢¤³¤ÎÆñ¶É¤ò¾è¤êÀÚ¤ì¤Ð¡¢ÀÐÇËÀ¯¸¢¤ÏÅÞÆâÀ¯¶É¤Ë¾¡¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢È¿ÂÐÇÉ¤ÏÂ©¤ò¤Ò¤½¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£¡ÖÁíÍýÂç¿Ã¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ÏÅ·Ì¿¤À¡×¤ÈÃø½ñ¤Ëµ¤·¤¿ÀÐÇË¼óÁê¤À¤¬¡¢¤¤¤Þ¤½¤Î¡ÈÅ·Ì¿¡É¤ò¤«¤ß¤·¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ê°ÂÀÑ ÌÀ»Ò ¡§ ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë