宇野昌麿、関西の“圧”に期待 自身プロデュースのアイスショー11・1＆2、京都で公演
プロフィギュアスケーターの宇野昌磨（27）が、「ColantottePresents 宇野昌磨アイスショー『Ice Brave２』京都公演」（11月1・2日）の開催に先立ち、26日に大阪市内で合同取材に応じ、意気込みを語った。
【写真】やる気まんまん！ポーズを決める宇野昌磨
今年6月、宇野がプロデュースし、仲間と共に作り上げた初のアイスショー「Ice Brave」の第2弾。第1弾から2人のスケーターが新たに加入した。宇野、本田真凜、吉野晃平、本郷理華、中野耀司、唐川常人、櫛田一樹、佐藤由基の全8人が出演。さらにプログラムも新しいストーリー展開や新楽曲を追加し、ノンストップ90分のアイスショーを披露する。
今回「2」と銘打ったことについて、「名前を変えずに2とさせていただいたのは、コンセプトをあまり変えずに、よりレベルアップしつつ、ちょっと違う内容だったりを見せられたら」と説明し「見た人がすごいと思うか、驚いてくれるか、楽しいって思うかが大切だと思うので、そう思ってもらえるショーをいろんな取り組みでアプローチして作っていきたい」と意気込んだ。
また今回、京都での公演に訪れる関西の人たちに期待することを聞かれると、福岡公演での拍手がすごかったことを振り返り「大阪は勝手な偏見なんですけど、“圧”が強いのかなって思うんで、大きな（拍手）を期待しております」と笑顔で語った。
なお、右京区の京都アクアリーナを会場に11月1・2日の2日間で3公演行われる。
