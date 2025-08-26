ポケモン、カービィの新作が遊べる！「Nintendo Live 2025 TOKYO」の応募受付中《9月3日15時まで》

任天堂主催のイベント「Nintendo Live 2025 TOKYO」が、2025年10月4日・5日に、東京ビッグサイト 南1・2ホールにて開催されます。

8月20日から、一般入場の応募を受け付けています。

ゲーム大会のほか、新型ゲーム機「Nintendo Switch 2」の新作ゲームソフトの体験が楽しめるイベントです。

フォトスポットや子ども向けコーナーも

「マリオカート ワールド」や「スプラトゥーン3」のゲーム大会のほか、世界各地から招待するプレイヤー同士が競うステージイベント「マリオカート ワールド: Invitational 2025」、Nintendo Switch 2のゲーム体験などが楽しめます。

体験できるゲームには、「Pokemon LEGENDS Z-A」（10月16日発売予定）、「カービィのエアライダー」（11月20日発売予定）など、発売前のソフトもラインアップされています。

また、長年マリオの声優を務めてきたチャールズ・マーティネーさんと一緒に記念撮影ができるミート＆グリートイベントや、マリオたち、カービィたちと一緒に記念撮影ができるフォトスポットもあります。

ベビーカーでの入場も可能です。未就学児の子どもが利用できるエリアもあり、マリオをテーマにしたお子さま向けの商品シリーズ「マイマリオ」の玩具や絵本、アプリで遊ぶことができます。

「Nintendo Live 2025 TOKYO」の一般入場にあたって、スマートフォン向けアプリ「Nintendo Today！」での事前応募が必要です。同アプリは、ニンテンドーアカウント（作成無料）があれば利用できます。

一般入場の応募は【9月3日15時】までなので、イベントに参加したい人は期間内に応募を済ませてください。当選者のみ、当日入場できます。入場は無料です。

当選発表は【9月17日】の予定。アプリ内からアクセスできる応募者・来場者向けマイページから確認できます。

＜参考＞

Nintendo Live 2025 TOKYO 公式ウェブサイト

（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）