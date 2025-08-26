Photo: Haruki Matsumoto

“財布の中身がごちゃついて、必要なカードがすぐに見つからない”、“小銭を取り出すのに時間がかかる”。こんな支払い時のプチストレスは避けて、接客や会食の場面ではサッと済ませたいですよね。

そんなスマートな支払いを助けてくれる、スリム＆整理上手な長財布が「WR Leather Craft ロングウォレット」。中身が一目瞭然になるアコーディオン式カードポケットを搭載しています。

試してみたところ、カードの出し入れもしやすくてレジでもスムーズでしたので皆さんにも詳しくご紹介しておきます。

スリム仕立ての本革長財布

Photo: Haruki Matsumoto

本製品は国内レザーメーカーWR(ダブルアール)が手掛けたスリムロングウォレット。お札よりも少し小さい縦幅7.5cmにすることで、長財布でもスリムな印象に仕上がっています。

Photo: Haruki Matsumoto

使っている革はセミアニリン仕上げで質感や耐久性を向上。製品全体としては柔らかく軽い作りで、コバや縫製なども丁寧な仕上げでクラフトマンシップも感じられます。

ガバっと開くアコーディオンポケットが優秀

Photo: Haruki Matsumoto

中身を開くとアコーディオン式ポケットでカードの視認性とアクセスが抜群。

Photo: Haruki Matsumoto

長財布には珍しく外側にICカード用ポケットがあるのも便利でした。

Photo: Haruki Matsumoto

両端には紙幣用ポケットとレシートなどを収納しやすいユーティリティスペースを搭載。紙幣は最大20枚ほど収納できるので容量としては必要十分ですね。

Photo: Haruki Matsumoto

コイン収納は2段構造でスペースが無駄なく活用されています。上段はフラップ付き、下段は財布を閉じることで中身がこぼれない設計でした。

Photo: Haruki Matsumoto

小銭はもちろん、下段には予備の鍵やAirTagなどを仕込んでおくのもアリですね。

カラーは4色

Image: WR Leather Craft

カラーは今回試したネイビー以外にキャメル・ブラック・グリーンと全4色展開。シンプルで上品さもあるので、スーツなどにも合わせやすいかと。

長財布の収納力は欲しいけど今どきに合わせてスリム化したい人にはオススメなので、ぜひチェックしてみてください。

