

文化放送は、2025年10月番組改編にて、平日午前の生ワイド番組『武田砂鉄 ラジオマガジン』（月～木曜日 午前8時00分～11時30分）を9月29日（月）にスタートする。

『武田砂鉄 ラジオマガジン』は、政治、経済、芸能、カルチャー… 大事なことから大事じゃなさそうなことまで、ライター・ 武田砂鉄があなたの耳の渇きを潤す3時間半の生ワイド番組。

同局の『大竹まこと ゴールデンラジオ！』火曜レギュラーとしてもお馴染みの武田砂鉄が、文化放送の平日に自身初の大型生放送番組のメインパーソナリティを務める。

武田砂鉄と共に番組を届ける各曜日のレギュラー陣も、個性派がラインナップ。

前半レギュラー（8時10分頃～10時）には、（月）翻訳家・エッセイストのマライ・メントライン、（火）政治学者の中島岳志、（水）組織開発専門家の勅使川原真衣、（木）お笑い芸人・コラムニストのプチ鹿島が登場。最新ニュースや時事問題を武田砂鉄と共に語る。



また、後半レギュラー（10時40分頃～11時30分）は、（月）作家・俳人のせきしろ、（火）お笑い芸人 ザ・マミィの林田洋平、（水）アーティストのゆっきゅん、（木）漫画家・コラムニストの辛酸なめ子が担当。カルチャーの話題や、生活の中で起きた気になる出来事など、独自の視点から生まれるトークを繰り広げる。



その他、10時台には日替わりゲストコーナーをお届け。インタビュアーとして各メディアで活動する武田砂鉄だからこその切り口で、聴きごたえのあるトークコーナーを展開する。

自身が火曜レギュラーを務める本日8月26日（火）放送の『大竹まこと ゴールデンラジオ！』内において、当番組の発表を行った武田砂鉄は、以下のようにコメント。

「（ラジオマガジンという番組タイトルに触れ）雑誌みたいないろんなものが入っている番組を目指したい。スタッフとも相談してきたが、大事じゃないところも大事にしたいと思っている。大竹さん（『ゴールデンラジオ』）を延ばすのかという驚きもありましたが、その番組に日々バトンを渡すという役目もしっかり果たしたい」

＜武田砂鉄 プロフィール＞

1982年生まれ、東京都出身。大学卒業後、出版社勤務を経て、2014年からフリー。著書に、『紋切型社会』（第25回Bunkamuraドゥマゴ文学賞受賞）、『わかりやすさの罪』、『マチズモを削り取れ』、『なんかいやな感じ』などがある。2016年、第9回（池田晶子記念）わたくし、つまりNobody賞を受賞。「AERA」「女性自身」「暮しの手帖」「SPUR」「群像」などで連載を持ち、インタビューや書籍構成なども手がける。ライターで活躍する傍ら、ラジオパーソナリティとしても文化放送『大竹まこと ゴールデンラジオ！』（火曜レギュラー）、TBSラジオ『武田砂鉄のプレ金ナイト』などに出演中。

【新番組概要】

■番組名：『武田砂鉄 ラジオマガジン』

■放送日時：毎週月～木曜日 午前8時00分～11時30分 生放送 ※初回放送：9月29日（月）

■パーソナリティ：武田砂鉄（フリーライター・ラジオパーソナリティ）

■前半レギュラー：

［月］マライ・メントライン（翻訳家・エッセイスト）［火］中島岳志（政治学者）

［水］勅使川原真衣（組織開発専門家）［木］プチ鹿島（お笑い芸人・コラムニスト）

■後半レギュラー：

［月］せきしろ（作家・俳人） ［火］ザ・マミィ 林田洋平（お笑い芸人）

［水］ゆっきゅん（アーティスト）［木］辛酸なめ子（漫画家・コラムニスト）

■番組メールアドレス：rm@joqr.net

■番組X： @rm_joqr