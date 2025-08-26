¡Ö¥¹¥¿ー¥Ð¥Ã¥¯¥¹ µþÅÔËõÃã¥é¥Æ¡×¡¢9·î2ÆüÈ¯Çä¥¹¥¿¥Ð¥Á¥ë¥É¥«¥Ã¥×20¼þÇ¯µÇ°¤ÇÉü¹ï
¡¡¥¹¥¿ー¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤È¥µ¥ó¥È¥êー¿©ÉÊ¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ï¡¢¥¹¥¿ー¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤Î¥Á¥ë¥É¥«¥Ã¥×¥·¥êー¥º¤è¤ê¡Ö¥¹¥¿ー¥Ð¥Ã¥¯¥¹ µþÅÔËõÃã¥é¥Æ¡×¤ò9·î2Æü¤«¤éÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï219±ß¡£
¡¡¥¹¥¿ー¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤Î¥Á¥ë¥É¥«¥Ã¥×¥·¥êー¥º¤Ï¡¢2005Ç¯9·î¤ËÆüËÜ¤Ç½é¤á¤ÆÈ¯Çä¤µ¤ì¤Æ¤«¤é¡¢º£Ç¯¤Ç20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¤³¤ì¤òµÇ°¤·¡¢2008Ç¯¤Ë¥¹¥¿ー¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤Î¥Á¥ë¥É¥«¥Ã¥×¥·¥êー¥º¤«¤é¥³ー¥Òー¤ò»ÈÍÑ¤·¤Ê¤¤¥Ç¥¶ー¥È¥É¥ê¥ó¥¯¤È¤·¤Æ½é¤á¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¡ÖµþÅÔËõÃã¥é¥Æ¡×¤¬¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤µ¤ì¡¢Éü¹ï¾¦ÉÊ¤È¤·¤ÆÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥ß¥ë¥¯¤Î¤Þ¤í¤ä¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ÏÈ¯ÇäÅö»þ¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢ËõÃã¤ÎÇÛ¹çÎÌ¤òÁý¤ä¤·¡¢¤è¤ê¿¼¤ß¤Î¤¢¤ëÇ»¸ü¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ë¡£¥ß¥ë¥¯¤Î¥³¥¯¤ÈËõÃã¤Î¿¼¤ß¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿´Å¤µ¤Ç°ú¤Î©¤Æ¤¿¡¢¾å¼Á¤ÊÁÇºà¤ÎÎÉ¤µ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ëìÔÂô¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡¡¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤ÏÈ¯ÇäÅö»þ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò³è¤«¤·¡¢¸Þ½ÅÅã¤äÄí±à¤Ê¤É¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ò¼è¤êÆþ¤ì¸½ÂåÉ÷¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¡£Â¦ÌÌ¤Ë¤Ï¡¢20¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿Éü¹ï¾¦ÉÊ¤ò¼¨¤¹ÂÓ¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¢¡Ö¥¹¥¿ー¥Ð¥Ã¥¯¥¹ µþÅÔËõÃã¥é¥Æ¡×ÆÃÀß¥Úー¥¸
¾¦ÉÊ³µÍ×
¾¦ÉÊÌ¾¡§¥¹¥¿ー¥Ð¥Ã¥¯¥¹ µþÅÔËõÃã¥é¥Æ
È¯ÇäÆü¡§9·î2Æü Í½Äê
²Á³Ê¡§219±ß
ÍÆÎÌ¡§200ml¥«¥Ã¥×
¾ÞÌ£´ü¸Â¡§18Æü´Ö
