Image: Shutterstock

大企業が何十億、何百億ドルと投資するAI競争。

AIが日々進化を遂げ、いつ人類の仕事が奪われるかと言われていますが…実は普通の人の日常は、まだあまり変わってはいないのかもしれません。

AIツールどう使ってる？

インターネット調査会社YouGovが、最新レポートを公開。消費者にスマートアシスタントを日常でどう使用しているかをアンケートしました。

スマートアシスタントとは、Amazon（アマゾン）のAlexaや、Google（グーグル）のGoogleアシスタント、Apple（アップル）のSiriなど。企業の最先端AIと対等ではないかもしれませんが、アシスタント力はAIによって強化されているはず。

アンケートの結果、回答者（複数回答可）の59％が使っているのは主に天気予報のチェック、51%が音楽再生、47％が質問をする、40％がタイマーや目覚ましの設定…。

そう、一般的消費者である普通の人のスマートアシスタントの使い方は、AI台頭前後で大きく変わってはいないのです。10数年前にスマートスピーカーにデジタルアシスタントが宿ってから、使う目的ってほぼ同じなんですね。

一方で企業がアピールしていること、例えばおうちのさまざまなガジェットを連携させ、スマートアシスタントを執事のように使うなんてことを実際にやっている or できているのは2割にも満たない人々。さらにAlexa Skillのように踏み込んだ仕様にまで手を出しているのは、10人に1人もいませんでした。

また、昨今AIデモでよくアピールされるパーソナルショッパーのようなAI。AIのサポートを借りてお買い物をする人はまだ14％ほど。この数字を大きいとみるか小さいとみるか…。今後10年でAIアシスタントによるショッピング強化に300億ドルが投資されていくという話を聞くと、なるほど厳しいスタートになるかもしれません。

約半数が「AIアシスタントの力は不要」

アンケート調査では、42％の人が何かを行なう際にスマートアシスタントの力は必要としないと回答。

なぜ必要としないのでしょう？ その理由は4人に1人が「スマートアシスタントやAIが自分のリクエストを正しく理解してくれないから」と答えたことがすべてかも…。他にもタスクの正確性に不満を持つ声や、思ったよりスマートじゃないという意見も挙がっていました。

仕事で使う人はいざしれず、普通の人が日常でAI（スマートアシスタント）を使うなら、複雑なマルチタスク力ではなく、求められるのはまず自然な会話の理解力の強化なのです。