今井美桜、“お気に入り”ベアトップオールインワンで美デコルテ開放「ヘルシーで似合う」「美肌に釘付け」の声
【モデルプレス＝2025/08/26】フリーアナウンサーの今井美桜が25日、自身のInstagramを更新。ベアトップのオールインワン姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】ミス青学出身アナ、美デコルテ輝くベアトップ姿
今井は「イベントでも着ていたお気に入りのオールインワン」とつづり、私服姿を公開。グレーのベアトップのオールインワンを着用し、美しいデコルテを大胆に披露している。
この投稿に、ファンからは「ヘルシーで似合う」「美肌に釘付け」「スタイル抜群！」「可愛くて綺麗」「笑顔が素敵」「お洋服も可愛い」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】ミス青学出身アナ、美デコルテ輝くベアトップ姿
◆今井美桜、ベアトップで美デコルテ開放
今井は「イベントでも着ていたお気に入りのオールインワン」とつづり、私服姿を公開。グレーのベアトップのオールインワンを着用し、美しいデコルテを大胆に披露している。
この投稿に、ファンからは「ヘルシーで似合う」「美肌に釘付け」「スタイル抜群！」「可愛くて綺麗」「笑顔が素敵」「お洋服も可愛い」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】