「今日好き」瀬乃真帆子、キャミ姿でBBQ満喫「可愛すぎる」「夏っぽくて素敵」の声
【モデルプレス＝2025/08/26】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた瀬乃真帆子が24日、自身のInstagramを更新。キャミソール姿でBBQを楽しむ写真を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】「今日好き」出身美女、美スタイル際立つキャミ姿
瀬乃は「BBQ」とコメントし、白いキャミソールを着用してバーベキューを楽しむ様子を公開。食材を手に持ったセルフィーを披露している。
この投稿に、ファンからは「可愛いすぎる」「夏っぽくて素敵」「楽しそう」「美少女」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
