¡Ú¥Ë¥å¡¼¥¹¥·¥Í¥Þ¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¡Û¤É¤¦¤â¡ª¡¡ÍÂ¼º«¤Ç¤¹¡£¿·ÂÎÁà¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç£²£³Æü¡¢ÃÄÂÎÁí¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ìÆüËÜÂåÉ½¤¬½é¤Î¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤¬¸Ø¤ë¥Õ¥§¥¢¥ê¡¼¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î²ÚÎï¤Ê±éµ»¤ËÀ¤³¦Ãæ¤Î¿Í¤¬Ì¥Î»¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡ª¡¡£³Ç¯¸å¤Î¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¤Ç¤Î´üÂÔ¤âÂç¤¤¯ËÄ¤é¤ß¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë´ØÏ¢¤·¡¢º£½µ¤Ï²ÚÎï¤ËÉñ¤Ã¤ÆÍÙ¤ë¥Ð¥ì¥ê¡¼¥Ê¤Î¼ç¿Í¸ø¤¬³èÌö¤¹¤ë±Ç²è¡Ö¥Ð¥ì¥ê¡¼¥Ê¡§£Ô£è£å¡¡£×£ï£ò£ì£ä¡¡£ï£æ¡¡£Ê£ï£è£î¡¡£×£é£ã£ë¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜºî¤ÏÂç¿Íµ¤¥¢¥¯¥·¥ç¥ó±Ç²è¡Ö¥¸¥ç¥ó¡¦¥¦¥£¥Ã¥¯¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥¹¥Ô¥ó¥ª¥ÕºîÉÊ¤Ç¤¹¡£ÅÁÀâ¤Î»¦¤·²°¥¸¥ç¥ó¡¦¥¦¥£¥Ã¥¯¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿°Å»¦ÁÈ¿¥¤Ç°Å»¦¼Ô¤È¤·¤Æµ»¤òËá¤¤¤¿¥Ð¥ì¥ê¡¼¥Ê¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦¥¤¥ô¤¬ÍÄ¤¤¤³¤í¤Ë»¦¤µ¤ì¤¿Éã¿Æ¤ÎÉü½²¤ËÎ©¤Á¾å¤¬¤ë¤È¤¤¤¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç¤¹¡£
¡¡º£ºî¤Ï¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬Ã±½ãÌÀ²÷¤Ç¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ËË×Æþ¤Ç¤¤ëÅÀ¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡¢Éã¿Æ¤ò»¦¤·¤¿¤ä¤Ä¤ËÉü½²¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Î¤ªÏÃ¡£½é¤á¤Æ¸«¤ë¿Í¤Ç¤â¤¹¤°¤ËÊ¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¥¸¥ç¥ó¡¦¥¦¥£¥Ã¥¯¡×¼«ÂÎ¤â¡¢¸¤¤ò»¦¤µ¤ì¤¿Éü½²¤Ç¥Þ¥Õ¥£¥¢¤ò¤ä¤Ã¤Ä¤±¤ë¤È¤¤¤¦¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤ªÏÃ¤Ç¡¢º£²ó¤â¤½¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤Î·ÏÉè¤ËÏ¢¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Ð¥ì¥ê¡¼¥Ê¤Î½÷À¤¬¼ç¿Í¸ø¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬Èó¾ï¤ËÌ¥ÎÏÅª¤Ç¤·¤¿¡£Èþ¤·¤¤½÷À¼ç¿Í¸ø¤¬Ä³¤Î¤è¤¦¤Ë¤«¤ì¤ó¤ËÉñ¤¤¡¢Ëª¤Î¤è¤¦¤Ë»É¤¹¤È¤¤¤¦¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¥¸¥ç¥ó¡¦¥¦¥£¥Ã¥¯¤Ï¥¥¢¥Ì¡¦¥ê¡¼¥Ö¥¹¼ç±é¤Ç¤¹¤«¤éÉð¹ü¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡£¤½¤ì¤¬²Ú¤ä¤«¤ÊÍÍ¼°Èþ¤Î¤¢¤ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¿·Á¯¤ÇÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢º£ºî¤Ï¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ÇËÂ¤°¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬ËÜÅö¤Ë¤è¤¯¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤äÌò¼Ô¤Ë¤è¤ëÀâÌÀ¤¬¾Ê¤«¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤À¤±¤ÇÊª¸ì¤ò¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¸«¤ì¤Ð¡¢¼ç¿Í¸ø¤¿¤Á¤ÎÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤ëÇØ·Ê¤ä´¶¾ð¤¬Ê¬¤«¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤³¤ÎÉ½¸½¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¼«ÂÎ¤â¤ä¤ê¤¿¤¤ÊüÂê¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¸«±þ¤¨¤Î¤¢¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡½÷»Ò¿·ÂÎÁà¤Ï¡¢¤·¤Ê¤ä¤«¤ÇÀöÎý¤µ¤ì¤¿Èþ¤·¤¤Æ°¤¤¬¤ä¤Ï¤êºÇÂç¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£º£ºî¤â¡¢½÷À°Å»¦¼Ô¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î²ÚÎï¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬Èó¾ï¤ËÌ¥ÎÏÅª¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤È°ìÀþ¤ò²è¤¹¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¡¢¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£