»³¸ý¿¿Í³»á¤¬£±½µ´Ö¤Î¥¹¥Þ¥Û¤Î»ÈÍÑ»þ´Ö¤ò¸øÉ½¡¡¡È£±Æü£¶Ê¬¡É¤ÎÍýÍ³¤Ï¡Ä
¡¡¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯½£ÊÛ¸î»Î¤Ç¿®½£Âç³ØÆÃÇ¤¶µ¼ø¤Î»³¸ý¿¿Í³»á¤¬£²£¶Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡Ö£Ø¡×¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£ºÇ¶á¤Î¼«¿È¤Î¥¹¥Þ¥Û»ÈÍÑ»þ´Ö¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£
¡¡»³¸ý»á¤Ï¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Î¡Ö¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤Î¾ÜºÙ¡×¤È¤¤¤¦£±½µ´Ö¤Î¥°¥é¥Õ¤Î²èÁü¤òÅ½ÉÕ¤·¡Ö»Ò¤É¤â¤ÏÆ°²è¤Ë¼æ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¡£»ä¤¬¥¹¥Þ¥Û¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢»Ò¤É¤â¤â¸«¤¿¤¬¤ë¡£¤½¤·¤Æ°ìÃ¶Æ°²è¤Î»É·ã¤Ë´·¤ì¤ë¤È¡¢ÀÅ»ß²è¤Î³¨ËÜ¤Ë°ú¤Ìá¤¹¤Î¤ÏÄ¶ÀäÆñ¤·¤¤¡£¤À¤«¤é¡¢°ì½ï¤Ë²á¤´¤»¤ë½µËö¤Ë¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¥¹¥Þ¥Û¤Ï¸«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤ë¡×¤ÈÅê¹Æ¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢¤È¤¤È¤·¤Æ¶ËÃ¼¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»³¸ý»á¤ÎÊ¿Æü¤Î¥¹¥Þ¥Û»ÈÍÑ»þ´Ö¤Ï£±»þ´Ö¡Á£²»þ´ÖÄøÅÙ¡£¤·¤«¤·¡¢£±£°Æü¤ÎÆüÍËÆü¤Ï£±»þ´ÖÌ¤Ëþ¡££±£¶Æü¤ÎÅÚÍËÆü¤Ï¤Ê¤ó¤È£¶Ê¬¡£»Ò¤É¤â¤Î¤¿¤á¤Û¤Ü¥¹¥Þ¥Û¤È¤Ï±ï¤Î¤Ê¤¤À¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡ÀèÆü¡¢°¦ÃÎ¸©ËÌÀ»Ô¤Ï»ÔÌ±¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢»Å»ö¤äÊÙ¶¯°Ê³°¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¡¦¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥ÈÃ¼Ëö¤Î»ÈÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢£±Æü£²»þ´Ö°ÊÆâ¤È¤¹¤ë¾òÎã°Æ¤ò¡¢»ÔµÄ²ñ¤ËÄó½Ð¤·¤¿¤¬¡¢»³¸ý²È¤ÏÌäÂê¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£