East Of Edenの新曲で、ドラマ『御社の乱れ正します！2』（BS-TBS）主題歌の楽曲タイトルが「Our Fate」に決定。ドラマ初回放送翌日の10月3日に配信リリースされる。

（関連：【映像あり】East Of Eden、最新ライブ映像作品より「IKIZAMA」KT Zepp Yokohama公演の模様）

本楽曲は、BABYMETALやONE OK ROCKを手掛けるMEG（MEGMETAL）と、Hayato Yamamotoの2人のプロデューサーが制作。前作ドラマ『御社の乱れ正します！』主題歌の「Judgement Syndrome」同様に、疾走感のあるアップテンポなラブソングとなっており、ドラマの主人公 三枝玲の過去や、夫との強い絆と変わらぬ愛情を描くドラマの世界観にリンクする力強い楽曲に仕上がっている。

また、8月20日にリリースされた最新ライブ映像作品『East Of Eden Spring Tour 2025 ～ Seeds Of Hope ～』より「IKIZAMA」（KT Zepp Yokohama）のライブ映像が公開された。

（文＝リアルサウンド編集部）