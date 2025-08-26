◇MLB ドジャース7-0レッズ(日本時間26日、ドジャー・スタジアム)

BTSのVさんが日本時間26日、ドジャー・スタジアムで行われたドジャース対レッズの試合で始球式に登場。MLB公式Xでは、Vさんの登場に関し6つのポストを投稿するなど、盛り上がりを見せています。

この日、始球式に務めた韓国の人気アイドルグループ・BTSのメンバーであるVさん。7人グループを象徴する数字である「7」の背番号を背負い、ドジャー・スタジアムに登場しました。

試合前には大谷翔平選手とハグし、写真撮影。さらにグラスノー投手に変化球の握り方を教わるなど、交流を見せました。

始球式では山本由伸投手がキャッチャーを務め、サウスポーで見事なストライク投球を披露。大歓声に包まれます。投げ終わると山本投手と談笑し、記念写真を撮りました。

この素晴らしいピッチングに、MLB公式XではBTSやVさんにまつわる6つものポストを投稿。「(Vさんの)ボールから目を離さないで」や「BTSのVがドジャースの始球式でストライクを投げました！」など、各ポストには多くのいいねがついており、その人気をうかがわせています。

Vさんは始球式を終えた後、楽しそうに試合を観戦する様子も。ドジャースはアンディ・パヘス選手が2打席連続ホームランを放つなど、投打かみ合い快勝を飾っています。