¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¡¡Æó³¬Æ²¤Õ¤ß¤È·ëº§¸å¡¢½é¸ø¤Î¾ì¡¡¡Ö¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤ÈÀ¸¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥á¥¤¥×¥ëÄ¶¹ç¶â¡×¤Î¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¡Ê£´£±¡Ë¤¬£²£¶Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿à¹¶¤á¤ÎËÉºÒá¤òÄó°Æ¤¹¤ë¡Ö¡Ø£æ£é£ò£å¡¡£ì£é£í£é£ô¡¡£±£²£°¡Ù¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥í¡¼¥ó¥ÁÈ¯É½²ñ¡×¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢£±£°Æü¤Ë½÷Í¥¤ÎÆó³¬Æ²¤Õ¤ß¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤«¤é½é¤Î¸ø¤Î¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊóÆ»¿Ø¤«¤é²þ¤á¤Æ·ëº§¤ò½ËÊ¡¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö·ë¹½»×¤Ã¤¿°Ê¾å¤Î¿Í¤«¤é¡Ø¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡Ù¤È¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã½Ë¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤ÈËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¡£
¡¡¿´¶¤ÎÊÑ²½¤ÏÆÃ¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¤½¤¦¤Ç¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤ÈÀ¸¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¿¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¡Ø¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡Ù¤ÈÆ±»þ¤Ë¡Ø»ä¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ç´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤Ê¤éÄê´üÅª¤Ë·ëº§¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¡×¤È¤âÂ³¤±¡¢¡ÖÆ±¤¸¿Í¤È²¿²ó¤â·ëº§¤·¤¿¤é½Åº§¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤È¥Ü¥±¤Æ¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¹¬¤»¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤À¤¬¡Ö¤ª½Ë¤¤¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤Î¤ªÊÖ¤·¤Ë²¿¤òÅÏ¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«¤¹¤Ã¤²¤§Çº¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤ÉÁ´°÷°ã¤¦Åú¤¨¤À¤«¤éÀµ²ò¤Ï²¿¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡×¤ÈÇº¤ß¤â¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢ËÉºÒ»Î¤Î´öÅÄ²íÌÀ»á¤«¤é¡Ö·ëº§¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤â¤ó¤Í¡£°¦¤Î±ê¤Ï¾Ã¤·¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡×¤È¤¤¤¸¤é¤ì¤ë¾ìÌÌ¤â¡£¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤Ï¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤Ç¥Ä¥Ã¥³¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡
¡¡¤Þ¤¿¡¢²ÐºÒ¤Ë´Ø¤·¤Æ¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤Ï¡Ö°ì²óÅ·¤×¤é¤ÎÍÈ¤²Êª²ÐºÒ¤ò¤ä¤ê¤«¤±¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤½¤¦¡£
¡¡
¡ÖËÍ¤¬¤³¤ÎÏÃ¤¹¤ë¤È¡Ø¤¦¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤ë¡£Ê¹¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤âÂÎ¸³¤·¤Æ¤Ê¤¤¤«¤éÌ´Êª¸ì¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤Äµ¯¤¤ë¤«ËÜÅö¤Ë¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈËÉºÒ°Õ¼±¤Î¸þ¾å¤â¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢¾Ã²Ð¥¹¥×¥ì¡¼¡Ö£Æ£É£Ò£Å¡¡£Ï£Õ£Ô¡×¤Ç¤Î¾Ã²Ð³èÆ°¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤¿¡£