¸µ¶¥±Ë¡¦ÅÄÃæ²íÈþ¤µ¤ó¡¡¡ÖÅØÎÏ¤Ã¤Æ°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¡×¶¥µ»¿ÍÀ¸ºÇÂç¤ÎºÃÀÞÌÀ¤«¤¹¡¡¶¦±é¼Ô¶Ã¤¡Ö¤¢¤Î·ë²Ì¤Ç¡©¡×
¡¡¥¢¥È¥é¥ó¥¿¸ÞÎØ¤«¤é3Âç²ñÏ¢Â³¤Î¶¥±ËÆüËÜÂåÉ½¤Ç¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤ÎÅÄÃæ²íÈþ¤µ¤ó¡Ê46¡Ë¤¬26ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°11¡¦50¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¶¥µ»¿ÍÀ¸¤ÇºÇÂç¤ÎºÃÀÞ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡2000Ç¯¥·¥É¥Ë¡¼¸ÞÎØ¤Î½÷»Ò400¥á¡¼¥È¥ë¥á¥É¥ì¡¼¥ê¥ì¡¼¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ÅÄÃæ¤µ¤ó¡£¤·¤«¤·¸Ä¿Í¼ïÌÜ¤Î100¥á¡¼¥È¥ëÊ¿±Ë¤®¤Ï6°Ì¡¢200¥á¡¼¥È¥ëÊ¿±Ë¤®¤Ï7°Ì¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢¡Ö¥·¥É¥Ë¡¼¤Ã¤Æ¥á¥À¥ë³Í¤Ã¤Æ³èÌö¤·¤¿¥¤¥á¡¼¥¸¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»ä¸Ä¿Í¤ÇÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°¥È¥Ã¥×¤¯¤é¤¤¤Ë¤¤¤Æ¡¢ÀäÂÐ¤Ë¸Ä¿Í¤Ç¤â¡Ê¥á¥À¥ë¤¬¡Ë³Í¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢³Í¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¹¤´¤¤ºÃÀÞ¤Ç¼¤á¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡°ìÅÙ¤Ï°úÂà¤Þ¤Ç¹Í¤¨¤¿¤¬¡¢ÊÆ¹ñ¤ËµòÅÀ¤ò°Ü¤·¤¿¤³¤È¤ÇºÆµ¯¡£¡Ö³¤³°¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤í¤ó¤Ê·Ð¸³¤·¤¿¤é¤â¤¦1²óÄ©Àï¤·¤¿¤¤¤Ã¤Æ»×¤¨¤Æ¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Ë2Ç¯´ÖÈ¾¤¯¤é¤¤¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¸þ¤³¤¦¤Ç¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¶¦±é¤·¤¿¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¡×¤Î¾®¿ùÎµ°ì¤Ï¡Ö¤¢¤Î·ë²Ì¤ÇºÃÀÞÌ£¤ï¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¶Ã¤¡£ÅÄÃæ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¡¢¿ÍÀ¸¤Ç¤â¤¦¤¢¤ó¤ÊºÃÀÞÌ£¤ï¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤ÎÀäË¾´¶¤Ç¡¢ÅØÎÏ¤Ã¤Æ°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¡£¤½¤Î»þ¤Ï¿å±Ë¤Ê¤ó¤Æ³Ú¤·¤¯¤Ê¤¤¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¥¥Ä¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£