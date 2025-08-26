山下幸輝、初めての海外旅・ロンドンで撮り下ろし　1st写真集が24歳の誕生日に発売決定

俳優・山下幸輝の1st写真集（タイトル未定／講談社）が11月7日に発売される。

【写真】山下幸輝の1st写真集先行カットを見る

ドラマ「君の花になる」（2022）で劇中のボーイズグループ「8LOOM」のメンバーとして活動し、現在は5人組ボーイズグループ「WILD BLUE」を束ねるリーダー。俳優としても活躍の場を広げ、この冬は映画『WIND BREAKER／ウィンドブレイカー』など立て続けに話題作に出演している若手俳優・山下幸輝。そんな山下の1st写真集の発売は24歳の誕生日となっている。

写真集のテーマは【オトナへの階段】。山下が「いつか行ってみたかった」というロンドンをロケ地に、様々なシチュエーションで撮影。山下らしい等身大のはしゃいだ表情をはじめ、24歳直前の少しだけ大人になった山下幸輝の姿が多数収録される。

またカレンダーやミニフォトブック、スペシャル動画など、誕生日に絡めた特典が付属される豪華版も発売予定だ（要予約、近日受注スタート）。

■本人コメント初めまして、山下幸輝です。僕の誕生日という大切な節目にこうしてViViさんから写真集を皆さんにお届けする事ができ、すごく幸せです。多くを語るのは本の中においておきますが、とにかく今の山下幸輝、ぜんぶ見られます。僕にとって大切な作品ができたと思いますので、より多くの方に手に取って頂けたら幸いです。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）