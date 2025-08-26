ÀÖÂôÂç¿Ã¤¬¡Ö27Æü¤«¤éÊÆ¹ñ¸þ¤±Í¹ÊØÊª¤ò°ìÉô°ú¤¼õ¤±Ää»ß¡×¤Ë¥³¥á¥ó¥È
¡¡ÆüËÜÍ¹ÊØ¤Ï25Æü¡¢ÊÆ¹ñ¸þ¤±¤ÎÍ¹ÊØÊª¤Î°ìÉô¤ò27Æü¤«¤é°ú¤¼õ¤±Ää»ß¤Ë¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢ÀÖÂôÎ¼Àµ·ÐºÑºÆÀ¸Ã´ÅöÂç¿Ã¤¬²ñ¸«¤Ë¤Æ°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤¿¡£
¡ÖÆüËÜÍ¹ÊØ¤ÏÊÆ¹ñ¤ÎÍ¢Æþ´ØÀÇ¤ÎÇ¼ÉÕ¥ë¡¼¥ë¤ÎÊÑ¹¹¤ËÈ¼¤¤¡¢8·î27Æü¤è¤ê²ÝÀÇÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ëÊÆ¹ñ¸þ¤±Í¹ÊØÊª¤Î°ú¤¼õ¤±¤ò°ì»þÄä»ß¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ÆüËÜÍ¹ÊØ¤«¤é¤ÏÊÆ¹ñ¸þ¤±Í¹ÊØÊª¤Î¸Ä¿Í´ÖÍøÍÑ¤ÎÂçÈ¾¤ÏÆâÍÑÉÊ¤Î²Á³Ê¤¬100¥É¥ë°Ê²¼¤Ç¤¢¤ê¡¢°ú¤Â³¤Í¹Á÷²ÄÇ½¡£¤Þ¤¿¡¢ÂåÂØ¼êÃÊ¤È¤·¤Æ¹ñºÝÊªÎ®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤ÎÁ÷ÉÕ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ï¸ÂÄêÅª¤Ç¤¢¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×
¡ÖÊÆ¹ñ¤ÎÍ¢Æþ´ØÀÇ¤ÎÇ¼ÉÕ¥ë¡¼¥ë¤ÎÊÑ¹¹¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¸þ¤±¤ÎÍ¹ÊØÊª¤Î¤¦¤Á¡¢¸½ºß¤ÏÊªÉÊ¤òÈ¼¤¦¤â¤Î¤Ï800¥É¥ë°Ê²¼¤¬ÌÈÀÇ¤À¤¬¡¢100¥É¥ë°Ê²¼¤Ë°ú¤²¼¤²¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼õ¼è¿Í¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ±¿Á÷»ö¶È¼Ô¤¬´ØÀÇ¤òÇ¼ÀÇ¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ËÊÑ¹¹Í½Äê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢8·î29Æü¤«¤é»Ü¹Ô¤È¾µÃÎ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¿½¤·¾å¤²¤ì¤Ð¡¢¼õ¤±¼è¤ê¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ±¿Á÷»ö¶È¼Ô¤¬Ç¼ÀÇ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¹½ÃÛ¤¬¿·¤¿¤ËÉ¬Í×¤È¤Ê¤ë¡£Ã¼Åª¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢Í¹Á÷Êª¤Î¼ïÎà¡¦²Á³ÊÅù¤Î¾ðÊó¤òµÏ¿¤·ÊÆ¹ñÀÇ´Ø¤ËÄó¶¡¤¹¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¡¢¤½¤ì¤Î¹½ÃÛ¤¬¿·¤¿¤ËÉ¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¡×
¡Ö¤³¤ì¤é¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢ÆüËÜÍ¹ÊØ¤Ï8·î27Æü¤è¤ê²ÝÀÇÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ëÊÆ¹ñ¸þ¤±Í¹ÊØÊª¤Î°ú¤¼õ¤±¤ò°ì»þÄä»ß¤¹¤ë¤³¤È¤Ï»ö¼Â¤À¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢ÆâÍÑÉÊ¤Î²Á³Ê¤¬100ÊÆ¥É¥ë°Ê²¼¤Ç¤¢¤ë¤â¤Î¤¬ÂçÈ¾¤Ç¤¢¤ê¡¢²Ã¤¨¤Æ¡¢ÂåÂØ¼êÃÊ¤È¤·¤Æ¹ñºÝÊªÎ®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¦¥Õ¥§¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤ÈÄó·È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÍøÍÑ¼Ô¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ï¸ÂÄêÅª¤Ç¤¢¤ë¤È»Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£À¯ÉÜ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÆüËÜÍ¹ÊØ¤ËÂÐ¤·¤ÆÍøÍÑ¼Ô¤Ëº®Íð¤¬À¸¤¸¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢ÂåÂØ¼êÃÊ¤ÎÀâÌÀ¤Ê¤ÉÃúÇ«¤ÊÂÐ±þ¤òµá¤á¤Æ¤¤¤¯¡×
¡ÊABEMA NEWS¡Ë