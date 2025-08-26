プレシーズンの国際試合をチェック！急速に国際化が進むB.LEAGUEに注目

東アジスーパーリーグ（EASL）やバスケットボール チャンピオンズリーグ アジア（BCL Asia）などの国際大会の舞台でB.LEAGUEのクラブが結果を残し、アジアのみならず世界のバスケットボール界にその存在感を示している昨今、プレシーズンゲームも海外クラブとの対戦が急増しています！今回は、シーズン中とは一味違う戦いが見られる、プレシーズンならではの国際試合をご紹介していきます。「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」開幕前に、ここでしか味わえない試合を会場で応援しましょう！

※クラブより提供のあった試合情報を掲載しています。

そのため、プレシーズンの国際試合全てが掲載されているとは限りません。あらかじめご了承ください。

※以下、日程順となります。

8月26日（火）～30日（土）

滋賀レイクス 【Sun Chlorella presents台湾キャンプ プレシーズンゲーム】

August

【試合情報】

8月26日（火）：台北台新マーズ（チャイニーズ・タイペイ／TPBL）vs滋賀レイクス

8月28日（木）：台北富邦ブレーブス（チャイニーズ・タイペイ／PLG＋）vs滋賀レイクス

8月30日（土）：桃園パウイアンパイロッツ（チャイニーズ・タイペイ／PLG＋）vs滋賀レイクス

※30日の試合のみ公開、その他2試合は非公開

【試合会場】

南山高中体育館（新北市） ※8月30日の公開試合会場

▶ 詳細はこちら ／ ▶ チケット情報はこちら

《見どころポイント（クラブコメント）》

「クラブ2シーズンぶりの海外キャンプ、8月終盤に台湾の強豪チームと現地で3戦！」

9月4日（木）

琉球ゴールデンキングス 【ISLAND GAMES 2025】

September

【試合情報】

琉球ゴールデンキングスvs昌原LG Sakers （韓国／KBL）

【試合会場】

沖縄サントリーアリーナ（沖縄県沖縄市山内1丁目16－1）

▶ 詳細はこちら ／ ▶ チケット情報はこちら

《見どころポイント（クラブコメント）》

「2024-25シーズンのKBL(韓国プロバスケットボールリーグ)で初優勝を掴み取った昌原LG Sakers。KBLファイナルで、ソウルSKナイツと熾烈な戦いを繰り広げ創立初優勝を果たしました。GAME7では琉球にも所属していたカール・タマヨ選手がダブルダブルで優勝へ貢献しました。その昌原LG を、2024-25シーズン開幕前に続き2シーズン連続で、沖縄サントリーアリーナに迎えての対戦となり、「沖縄を世界へ」をビジョンとして掲げて挑戦を続けるキングスにとって、非常に有意義な試合となります。」

9月5日（金）

秋田ノーザンハピネッツ 【PRESEASON GAME】

【試合情報】

秋田ノーザンハピネッツvsフォルモサ・ドリーマーズ（チャイニーズ・タイペイ／TPBL）

【試合会場】

CNAアリーナ☆あきた（秋田県秋田市八橋本町6丁目12－20）

▶ 詳細はこちら ／ ▶ チケット情報はこちら

《見どころポイント（クラブコメント）》

「台湾のフォルモサ・ドリーマーズを迎えてのホームゲーム。レギュラーシーズンでは実現のしない、リーグの垣根を超えた一戦にぜひご注目ください！」

9月6日（土）

熊本ヴォルターズ 【FRIENDSHIP MATCH 2025 KUMAMOTO VOLTERS vs TAIWAN BEER LEOPARDS in TAIWAN】

【試合情報】

台湾ビールレオパーズ（チャイニーズ・タイペイ／TPBL） vs 熊本ヴォルターズ

【試合会場】

舞動陽光楊梅体育園区 綜合球場 Indoor Multi-Sport Court

▶ 詳細はこちら ／ ▶ チケット情報はこちら

《見どころポイント（クラブコメント）》

「クラブ史上初となる海外での国際交流試合。過去2年は台湾ビールレオパーズが熊本に来てプレシーズンゲームを開催。」

9月7日（日）

滋賀レイクス 【プレシーズンゲーム】

【試合情報】

滋賀レイクスvs桃園パウイアンパイロッツ（チャイニーズ・タイペイ／P.LEAGUE＋）

【試合会場】

プロシードアリーナHIKONE（滋賀県彦根市小泉町640番地）

▶ 詳細はこちら ／ ▶ チケット情報はこちら

《見どころポイント（クラブコメント）》

「滋賀レイクスとしては3シーズンぶりのホームでのプレシーズン開催、相手は昨季EASL準優勝チーム。游艾竽選手の出身地である台湾の強豪を迎えた試合。」

9月12日（金）～13日(土)

長崎ヴェルカ／熊本ヴォルターズ 【2025-26プレシーズンゲーム】

【試合情報】

9月12日（金）：長崎ヴェルカvsニュージーランド・ブレイカーズ(オーストラリア／NBL)

9月13日（土）：ニュージーランド・ブレイカーズ(オーストラリア／NBL) vs 熊本ヴォルターズ ※熊本ヴォルターズがアウェー側となります。

【試合会場】

HAPPINESS ARENA(長崎県長崎市幸町7番１)

▶ 詳細はこちら（長崎／熊本） ／ ▶ チケット情報はこちら

《見どころポイント（クラブコメント）》

長崎「沢山の方に試合観戦をお楽しみいただけるよう、通常価格よりも大幅にお求めやすい価格に設定しております。ぜひ会場に足をお運びください！」



熊本「ぜひ、現地で熱い応援をお願いします。」

9月12日（金）～14日（日）

サンロッカーズ渋谷／琉球ゴールデンキングス 【Perth Wildcats International Series】

【試合情報】

出場クラブ：サンロッカーズ渋谷／琉球ゴールデンキングス／パース・ワイルドキャッツ（オーストラリア／NBL）／サウスイースト・メルボルン・フェニックス（オーストラリア／NBL）

【試合会場】

パース・ハイパフォーマンスセンター（Stephenson Ave Mt Claremont WA 6010）

▶ 詳細はこちら（SR渋谷／琉球） ／ ▶ チケット情報はこちら

《見どころポイント（クラブコメント）》

SR渋谷「パース・ワイルドキャッツが初めて主催する国際シリーズ。NBLの２クラブはリーグ上位に位置。B.LEAGUEからは琉球ゴールデンキングスが参戦し、強豪ぞろいの大会に挑む。」



琉球「琉球ゴールデンキングスが掲げるビジョン「沖縄を世界へ」のもと、昨シーズンは開幕前にイタリア遠征を実施し、イタリア1部リーグの強豪クラブとの国際試合に挑みました。 今回のオーストラリア遠征では、NBLの中でも圧倒的な実力と人気を誇るチームが主催する国際大会に参加します。名実ともにアジアNo.1を目指すキングスにとって、競技力の向上はもとより、国際舞台を通じて認知度を高め、世界に通用する存在へと成長していくための重要な機会です。今後もキングスは、日本のプロバスケットボール界の発展に貢献してまいります。」

9月13日（土）

横浜ビー・コルセアーズ

【試合情報】

横浜ビー・コルセアーズ vs 上海シャークス（中国／CBA）

【試合会場】

トッケイセキュリティ平塚総合体育館（神奈川県平塚市大原1-1）

▶ 詳細はこちら ／ ▶ チケット情報はこちら

《見どころポイント（クラブコメント）》

「NBAでも活躍したヤオ・ミン氏が在籍していたことでも知られる、中国プロバスケットボールリーグ（CBA）所属の『上海シャークス』。海外のクラブを招へいしてプレシーズンゲームを開催するのは、クラブ初となります。シーズン開幕を前に、国内で行う最初で最後のプレシーズンゲームです。ぜひアリーナにお越しいただき、熱いご声援をよろしくお願いいたします。」

9月13日（土）

信州ブレイブウォリアーズ 【アルプスピアホーム presents 2025-26プレシーズン安曇野ゲーム】

【試合情報】

信州ブレイブウォリアーズ vs 水原KTソニックブーム （韓国／KBL）

【試合会場】

ANCアリーナ（安曇野市総合体育館） (長野県安曇野市豊科高家4500番地1）

▶ 詳細はこちら ／ ▶ チケット情報はこちら

《見どころポイント（クラブコメント）》

「注目選手は2025年FIBAアジアカップ予選にも出場した韓国代表のハ・ユンギ選手（センター）、今年7月に実施された日本代表との国際試合に出場した韓国代表のムン・ジョンヒョン選手（フォワード）。」

9月13日（土）、14日（日）

レバンガ北海道／アルティーリ千葉 【LEVANGA CUP 2025】

【試合情報】

9月13日（土）：レバンガ北海道vs新竹御嵿ライオニアーズ（チャイニーズ・タイペイ／TPBL）

9月13日（土）：アルティーリ千葉vs原州DBプロミ（韓国／KBL）

9月14日（日）：13日の敗者同士、勝者同士

【試合会場】

北海きたえーる（北海道札幌市豊平区豊平5条11丁目1-1）

▶ 詳細はこちら ／ ▶ チケット情報はこちら

《見どころポイント（クラブコメント）》

北海道「本大会は、クラブの創立15周年を記念して開催するもので、今シーズン、北海道で開催する初のホームゲームとなります。ぜひ会場にて、アジア各国のバスケ文化をご体感いただくとともに、新体制で戦うチームへ、皆さまの全緑応援をお願いいたします！」

9月17日（水）～20日（土）

横浜ビー・コルセアーズ

【試合情報】

出場クラブ：横浜ビー・コルセアーズ

Tartu Ülikool Maks & Moorits（エストニア／KML）

BC Kalev/Cramo（エストニア／KML）

Legia Warsaw（ポーランド／PLK）

【試合会場】

University of Tartu Sports Hall（エストニア／タルトゥ）

Unibet Arena（エストニア／タリン）

TalTech Sports Hall（エストニア／タリン）

▶ 詳細はこちら ／ ▶ チケット情報はこちら（販売中）

《見どころポイント（クラブコメント）》

「クラブ初の欧州遠征。エストニアはマイク・コッツァー選手の母国であり、ユッカ・トイヤラACが2024年6月まで同国の代表監督を務めていました。」

9月20日（土）

大阪エヴェッサ

【試合情報】

大阪エヴェッサ vs 大邱韓国ガス公社ペガサス（韓国／KBL）

【試合会場】

池田市立五月山体育館（大阪府池田市綾羽2丁目7-1）

▶ 詳細はこちら ／ ▶ チケット情報はこちら

《見どころポイント（クラブコメント）》

「このたび大阪エヴェッサは、一般財団法人池田みどりスポーツ財団と連携し、2025年9月20日（土）に池田市立五月山体育館にてプレシーズンゲームを開催することとなりました。対戦相手には、韓国バスケットボールリーグ（KBL）所属で、2024-25シーズンに5位の成績を収めた大邱韓国ガス公社ペガサスを迎えます。同チームには、韓国代表のチョン・ソンウ選手が所属しています。」