¤¤ç¤¦¤ÎºÄ·ô»Ô¾ì¤ÇÄ¹´ü¶âÍø¤ÎÂåÉ½Åª¤Ê»ØÉ¸¤Ç¤¢¤ë10Ç¯Êª¤Î¹ñºÄÍø²ó¤ê¤Ï°ì»þ1.620%¤Þ¤Ç¾å¾º¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¤è¤½17Ç¯¤Ö¤ê¤Î¿å½à¤Ç¤¹¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÃæ±û¶ä¹Ô¤Ë¤¢¤¿¤ëFRB=Ï¢Ë®½àÈ÷À©ÅÙÍý»ö²ñ¤Î¥¯¥Ã¥¯Íý»ö¤ò²òÇ¤¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÄ¹´ü¶âÍø¤¬¾å¾º¡£
¤³¤ÎÎ®¤ì¤¬ÇÈµÚ¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤«¤éÆüËÜ¹ñºÄ¤âÇä¤é¤ì¡¢Ä¹´ü¶âÍø¤¬¾å¾º¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ä¹´ü¶âÍø¤Î¾å¾º¤Ï½»Âð¥í¡¼¥ó¤Î¸ÇÄê¶âÍø¤Ê¤É¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë¤Û¤«¡¢´ë¶È¤¬»ñ¶â¤ò¼Ú¤êÆþ¤ì¤ëºÝ¤ÎÍøÂ©¤ÎÁý²Ã¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£