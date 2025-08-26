Ê¡ÅçÂè°ì¸¶È¯¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿½üÀ÷ÅÚ 2030Ç¯¤´¤í¤ËºÇ½ª½èÊ¬ÃÏ¤Î¸õÊäÁªÄê¡¦Ä´ºº³«»Ï¡¡À¯ÉÜ¤¬¹©ÄøÉ½¤ò¼è¤ê¤Þ¤È¤á
ÅìµþÅÅÎÏ¡¦Ê¡ÅçÂè°ì¸¶È¯¤Î»ö¸Î¤ËÈ¼¤¦½üÀ÷¤Ç½Ð¤¿¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö½üÀ÷ÅÚ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢À¯ÉÜ¤Ï2030Ç¯¤´¤í¤ËÊ¡Åç¸©³°¤Ç¤ÎºÇ½ª½èÊ¬ÃÏ¤ÎÁªÄê¤äÄ´ºº¤ò»Ï¤á¤ë¤È¤¹¤ë¹©ÄøÉ½¤ò¼è¤ê¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£
Ê¡ÅçÂè°ì¸¶È¯¤Î»ö¸Î¸å¤Ë½Ð¤¿ÂçÎÌ¤Î½üÀ÷ÅÚ¤Ï¡¢2045Ç¯¤Þ¤Ç¤ËÊ¡Åç¸©³°¤ÇºÇ½ª½èÊ¬¤¹¤ë¤³¤È¤¬Ë¡Î§¤ÇÄê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢À¯ÉÜ¤Ï¤¤ç¤¦¡¢¸©³°¤Ç¤ÎºÇ½ª½èÊ¬¤Ë¸þ¤±¤¿º£¸å5Ç¯´Ö¤Î¹©ÄøÉ½¤ò¼è¤ê¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ½ª½èÊ¬¤Î¸õÊäÃÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢º£Ç¯¤Î½©¤´¤í¤Ë¿·¤¿¤ÊÍ¼±¼Ô²ñµÄ¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¸¡Æ¤¤ò¿Ê¤á¡¢2030Ç¯¤´¤í¤Ë¸õÊäÃÏ¤ÎÁªÄê¤äÄ´ºº¤ò»Ï¤á¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Êü¼ÍÀÊª¼Á¤ÎÇ»ÅÙ¤¬°ìÄê¤Î´ð½àÃÍ¤ò²¼²ó¤Ã¤¿½üÀ÷ÅÚ¤ÏÁíÍý´±Å¡¤ÎÉßÃÏ¤ÇºÆÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Íè·î¤«¤é½ç¼¡¡¢Åìµþ¡¦²â¤¬´Ø¤ÎÃæ±û¾ÊÄ£¤Î²ÖÃÅ¤Ê¤É¤Ç¤â»È¤ï¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£