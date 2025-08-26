秋限定のフレグランス「エレウテリア」登場 “心の旅”をテーマにしたオリエンタルウッディの香り
BCLカンパニーが展開する体験型ボーダレス・ビューティーブランド『ROAliv（ロアリブ）』から、秋限定のフレグランス「エレウテリア」が9月4日より数量限定で発売される。
【写真】ブラックペッパー、シナモン…スパイスが使用…「オリエンタルウッディ」香りのピラミッド
本商品は“心の旅”をテーマにしたオリエンタルウッディの香り。スパイスが広がるトップから、独創的で華やかなミドルへと移ろい、ラストはウードを始めとした豊かなウッディが全体を包み込む。「記憶の旅へと誘う、自由という名の香り」というメッセージを体現する一本となっている。
「マインドセンス エレウテリア」（3960円／税込）は、20mL入りで持ち運びやすいコンパクトサイズのため、アトマイザーに移し替えることなく使用できる。足首や腰に軽くまとわせたり、手首やデコルテにしっかり香らせたりと、シーンに合わせた楽しみ方ができる。
『ROAliv』は2018年に誕生し、2023年に現ブランド名へと刷新。「自然と調和する未来」をミッションに掲げ、はちみつの魅力を生かしたスキンケアやジェンダーレスな製品づくり、環境問題への取り組みを続けている。
