乃木坂46川粼桜＆菅原咲月、筒井あやめと3人で撮影！「夢かと思いました」（菅原）
乃木坂46・5期生の川崎桜（「崎」は、たつさきが正式表記）と菅原咲月が、『bis』秋号（9月1日発売）に登場。ペアで裏表紙を飾る。
■筒井あやめを敬愛してやまない川崎桜＆菅原咲月
川崎と菅原は、秋号の表紙を飾る筒井あやめとの3ショットの撮影やトークに加え、ふたりのスタイリングからヘアメイクまでを筒井がプロデュースするファッション企画にも登場。筒井を敬愛してやまないふたりは、今回の3人での撮影をとても楽しみにしていたそう。
■乃木坂46川崎桜 コメント
■乃木坂46菅原咲月 コメント
■筒井あやめが川崎桜＆菅原咲月をプロデュース！
筒井プロデュースでは、ふたりの“新しい輝き”にフォーカス。川崎は全身ブラックにリムレスメガネで強い女の子感をイメージし、菅原はダボッとしたパーカーにシャツとプリーツミニを重ねて海外のスクールガール風に変身している。
3人でのトークでは、筒井から見た川崎と菅原の魅力や、川崎と菅原だけが知っている筒井の秘密など、和気あいあいとしたエピソードが満載。初めての3人のファッション誌共演、ぜひチェックしよう。
※メイン写真：『bis』2025年秋号裏表紙（左：川崎桜、右：菅原咲月）
■乃木坂46筒井あやめ コメント
■書籍情報
2025.09.01 ON SALE
『bis』2025年秋号
