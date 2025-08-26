クリス・クリスティ前ニュージャージー州知事/CJ Gunther/EPA-EFE/Shutterstock/FILE

（ＣＮＮ）米ＡＢＣニュースが、クリス・クリスティ前ニュージャージー州知事がトランプ米大統領を痛烈に批判するインタビューを放送したことを受け、トランプ氏は２４日、クリスティ氏の１０年あまり前の政治スキャンダルを捜査し、ＡＢＣの放送免許を取り消すと警告した。

クリスティ氏は２４日、ＡＢＣの番組「ディス・ウィーク」に出演。連邦捜査局（ＦＢＩ）が２２日に第１次トランプ政権で大統領補佐官を務めたジョン・ボルトン氏の自宅と事務所を家宅捜索したことについて話し合っている際、「ドナルド・トランプは自分が全てを決める立場にあると考えており、いかなる分離も気にしない。実際、刑事捜査と政治的に選出された米国の指導者との間には分離があるべきだという考えを断固として拒否している」と語った。

トランプ氏はこの数時間後、自身のＳＮＳに同番組を見たと投稿。かつて自身の側近だったクリスティ氏が「ジョージ・ワシントン橋の危険な閉鎖について、刑務所行きを免れるためにうそをついた」と非難した。これは、クリスティ氏の側近数人が共謀して橋の交通渋滞を引き起こし、地元の市長（民主党）に報復した２０１３年の「ブリッジゲート」スキャンダルに言及したもの（クリスティ氏はこの件への関与を一切示されておらず、同氏は長年にわたり関わりを否定している）。

投稿では、同番組の司会者の容姿や番組の「低視聴率」を揶揄（やゆ）。昨年トランプ氏が起こした名誉毀損（きそん）訴訟の和解金として、ＡＢＣが自身に対し１５００万ドル（約２２億円）を「支払わざるを得なかった」と冗談を飛ばしていた。

トランプ氏は２５日、ブリッジゲートの一件をめぐりクリスティ氏を捜査する予定があるかと問われ、答えをはぐらかした一方で、司法省に調査開始を承認したかのような態度を示した。

「彼らが調べたいかどうかは分からないが、もし彼らが調べたいなら、できる。パム（ボンディ司法長官）に聞くといい」と、トランプ氏は述べた。「我々には他にやるべきことがあると思うが、私はずっと彼が罪を免れたと思っていた」

トランプ氏の２４日の発言の数日前には、ボルトン氏が２０年に出版した著書で機密情報を漏洩（ろうえい）した疑いをめぐり、政権が捜査を再開していた。この動きは、トランプ氏が米国政府の権力を利用して政敵を標的にしているとの批判をただちに招いたが、捜索の具体的な根拠は明らかにされなかった。

トランプ氏は２４日の最初の投稿から１時間あまりを経て、再びＳＮＳでＡＢＣを攻撃。今度はＮＢＣニュースを巻き込んで両局の「報道の９７％は悪い内容」と非難し、根拠もなく「民主党の一派」と呼んだ。さらに「多くの人によれば」、両局の放送免許は「連邦通信委員会（ＦＣＣ）によって取り消される」べきだと主張した。

「私は全面的に賛成だ。両局はあまりにも偏っていて不誠実であり、民主主義にとって真の脅威だからだ」（トランプ氏）