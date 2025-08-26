HYDEが自身のXを更新。仙台公演に届けられた“差し入れ”を公開した。

■HYDEの”推し”超ときめき♡宣伝部からは、牛タン弁当

【写真】超ときめき♡宣伝部からの差し入れの牛タン弁当を持って微笑むHYDE

8月24日、HYDEはライブツアー『HYDE [INSIDE] LIVE 2025 WORLD TOUR』の仙台公演2日目を宮城・Sendai PITで開催。この公演は、ツアー15本目、ライブハウス国内最終日。この日、HYDEに超ときめき♡宣伝部からの“差し入れ”が到着。超ときめき♡宣伝部は、10周年記念の全国ツアー『超ときめき♡宣伝部のきみのハートにロックオンTOUR 2025 ～10th Anniversary～』の仙台公演を仙台サンプラザホールで開催。

HYDEは「ときめき頂きました」とコメントし、2枚の写真を披露。牛タン焼き専門店『司』の弁当と、とき宣のメンバーのサインに「同じ日に仙台うれしいです また、お会いできるようにがんばります」というメッセージを写したショット（1枚目）と弁当を手に持ったHYDEの姿も（2枚目）。嬉しそうに微笑んでいるようなHYDEの表情が印象的だ。

SNSでは「とき宣ちゃんの差し入れうれしいですね」「そんなHYDEさんにときめき！」「素敵な関係！」と様々な反応が集まっている。

■D’ERLANGERや仙台出身バンドNIGHTMAREからの差し入れも

また、別の投稿では「差し入れ頂きました」というハッシュタグを添えて、D’ERLANGERやNIGHTMAREの柩からの差し入れも披露。

同じ日に仙台でライブを開催していたD’ERLANGERからの差し入れは仙台の洋菓子ブランド「ロワイヤルテラッセ」の“生パイ”。仙台出身バンドNIGHTMAREの柩からは「来仙ありがとうございます！WORLD TOURお気を付けて行ってきてください!!」というメッセージと共に仙台長茄子漬けが贈られた。