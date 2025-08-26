¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ãー¥¹¤¬¥Ñ¥Ø¥¹¤Î1»î¹ç2È¯¤Ç´°Éõ¥ê¥ìー¡¢ºÆ¤ÓÃ±ÆÈ¼ó°Ì¤Ë¡¡Æ±ÃÏ¶è¥Ñ¥É¥ì¥¹¤¬ÇÔ¤ì1¥²ー¥à¸åÂà
¥Ê¡¦¥êー¥°À¾ÃÏ¶è¤Î¥É¥¸¥ãー¥¹¤Ï25Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö26Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¥É¥¸¥ãー¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤Î¥ì¥Ã¥ºÀï¤Ë7－0¤Ç²÷¾¡¡£¥¢¥ó¥Ç¥£¡¦¥Ñ¥Ø¥¹³°Ìî¼ê¤¬2ËÜ¤ÎËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢ÀèÈ¯¤Î¥¨¥á¥Ã¥È¡¦¥·ー¥Ï¥óÅê¼ê¤¬7²ó2°ÂÂÇ10Ã¥»°¿¶¤Î¹¥Åê¤Ç¥ì¥Ã¥ºÂÇÀþ¤òÉõ¤¸¹þ¤á¤¿¡£
Æ±ÃÏ¶è¥é¥¤¥Ð¥ë¤Î¥Ñ¥É¥ì¥¹¤¬ÇÔ¤ì¤¿¤¿¤á¡¢ºÆ¤Ó¥Ê¡¦¥êー¥°À¾ÃÏ¶è¤ÎÃ±ÆÈ¼ó°Ì¤ËÊÖ¤êºé¤¤¤¿¡£
¢£ÀèÈ¯¥·ー¥Ï¥ó¤¬7²óÌµ¼ºÅÀ¤Î²÷Åê
»î¹ç¤ÏÎ¾¥Áー¥àÌµÆÀÅÀ¤Î3²óÎ¢¡¢¥É¥¸¥ãー¥¹¤¬¥Ñ¥Ø¥¹¤Îº£µ¨22¹æ¥½¥í¤ÇÀèÀ©¤¹¤ë¤È¡¢5²óÎ¢¤Ë¤Ï2ÂÇÀÊÏ¢È¯¤È¤Ê¤ë23¹æ2¥é¥ó¤ÇÄÉ²ÃÅÀ¡£6²óÎ¢¡¢ËþÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¥Ñ¥Ø¥¹¤¬Êü¤Ã¤¿Ê¿ËÞ¤ÊÍ·¥´¥í¤ò¥¨¥êー¡¦¥Ç¥é¥¯¥ëー¥ºÆâÌî¼ê¤¬¸å°ï¤·Áö¼Ô¤¬À¸´Ô¡£7²óÎ¢¤Ë¤Ï¥àー¥ー¡¦¥Ù¥Ã¥ÄÆâÌî¼ê¤Ë¤â°ìÈ¯¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¡¢»î¹ç¤ò·è¤á¤¿¡£
Åê¤²¤Æ¤Ï¡¢ÀèÈ¯¤Î¥¨¥á¥Ã¥È¡¦¥·ー¥Ï¥óÅê¼ê¤¬7²ó2°ÂÂÇ1»ÍµåÌµ¼ºÅÀ10Ã¥»°¿¶¤Î¹¥Åê¡£2ÈÖ¼ê¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥É¥ì¥¤¥äー¤¬Ìµ¼ºÅÀ¤Ç·Ò¤®¡¢ºÇ½ª²ó¤Ï¥¢¥ó¥½¥Ëー¡¦¥Ð¥ó¥À¤¬ÍÞ¤¨¤Æ»î¹ç¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£¥É¥¸¥ãー¥¹¤Ï2Ï¢¾¡¤Çº£µ¨75¾¡ÌÜ¡£Æ±Æü¥Ñ¥É¥ì¥¹¤¬»î¹ç¤ËÇÔ¤ì¤¿¤¿¤á¡¢1¥²ー¥àº¹¤ÇºÆ¤Ó¥Ê¡¦¥êー¥°À¾ÃÏ¶è¤ÎÃ±ÆÈ¼ó°Ì¤ËÊÖ¤êºé¤¤¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¤³¤Î»î¹ç¡Ö1ÈÖDH¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï3ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ¤È²÷²»¤Ê¤·¡£»Íµå¤Ç¤Î½ÐÎÝ¤Î¤ß¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤¿¡£