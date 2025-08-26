26日14時現在の日経平均株価は前日比400.47円（-0.94％）安の4万2407.35円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は470、値下がりは1078、変わらずは69と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均マイナス寄与度は64.83円の押し下げでファストリ <9983>がトップ。以下、ＳＢＧ <9984>が29.38円、リクルート <6098>が29.07円、アドテスト <6857>が22.96円、中外薬 <4519>が18.23円と続いている。



プラス寄与度トップはＴＤＫ <6762>で、日経平均を5.06円押し上げている。次いでテルモ <4543>が2.43円、良品計画 <7453>が1.52円、アマダ <6113>が1.50円、メルカリ <4385>が1.25円と続く。



業種別では33業種中31業種が下落し、上昇は倉庫・運輸、繊維の2業種のみ。値下がり1位は医薬品で、以下、電気・ガス、サービス、保険、輸送用機器、その他製品と並ぶ。



※14時0分15秒時点



株探ニュース

