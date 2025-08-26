沿海州付近を低気圧が発達しながら進む影響で、27日(水)は西日本から北日本の日本海側を中心に雨が強まるおそれがあります。土砂災害などに注意・警戒が必要です。

26日(火)午前9時の天気図です。沿海州付近に低気圧があり前線がのびています。前線の南側にあたる日本海から黄海にかけては発達した雲が広がっています。

27日午前9時の予想天気図では、低気圧が発達しながらオホーツク海へと進み前線をともなっています。

寒冷前線が山陰から九州の北にまでのびる見込みで、その後南下するでしょう。27日は日本海側を中心に雨が降り低気圧の中心に近い北日本では大雨のところがありそうです。

27日にかけての雨と風の予想ですが、未明から明け方は北海道など北日本で雨が激しく降りそうです。北陸、石川県でも雨雲がかかりそうです。

日中は、寒冷前線の南下にともない、九州から東北にかけて日本海側で雨が降るでしょう。

また、内陸部では大気の状態が非常に不安定になり短時間で一気に雨が降るおそれがあります。

27日は東北や北海道の日本海側を中心に雨が降るでしょう。北海道では27日午前6時までの24時間で180ミリの雨が降るところもありそうです。

石川県は、能登を中心に雨雲が広がりそうです。寒冷前線の通過にともない大気の状態が非常に不安定になるでしょう。

金沢など加賀を含め、27日は落雷や突風、急な強い雨に注意をしてください。