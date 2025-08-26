TCGの世界観を彩るタイアップキャンペーン！コニカミノルタプラネタリアTOKYO「ディズニーロルカナ×星空夏祭り〜星々の輝き〜」
東京・有楽町にある、大人のためのエンターテインメント施設「コニカミノルタプラネタリアTOKYO」が「ディズニー・ロルカナ・TCG 日本語版 星々の輝き」の発売を記念たタイアップキャンペーンを開催！
会場では特別トレーラー映像の上映や、ディズニーロルカナの世界を楽しめる大型パネルの展示、ゲストへのプロモーションカードのプレゼントなど、様々な企画が用意されています☆
コニカミノルタプラネタリアTOKYO「ディズニーロルカナ × 星空夏祭り 〜星々の輝き〜」タイアップキャンペーン
開催期間：2025年9月6日(土)〜9月23日(火・祝)
開催時間：11:00〜19:00
対象館：プラネタリアTOKYO(有楽町) DOME1
公式サイトURL：https://planetarium.konicaminolta.jp/event/matsuri2025/?hall=planetariatokyo&rl=250821_ptok_hoshizoranatsumatsuri
大人のためのエンターテインメント施設「コニカミノルタプラネタリアTOKYO」にて、「ディズニー・ロルカナ・TCG 日本語版 星々の輝き」の発売を記念したタイアップキャンペーンを開催。
コニカミノルタプラネタリアTOKYOにて開催されている「星空夏祭り」会場を「ディズニー・ロルカナ」の世界観で彩るタイアップキャンペーンです。
会場では、特別トレーラー映像の上映や「ディズニー・ロルカナ」の世界を楽しめる大型パネルの展示、来場された方へのプロモーションカードのプレゼントなど、期間限定のイベントが盛りだくさん。
“星”に関するタイトルにちなんで、「コニカミノルタプラネタリウム」と「ディズニー・ロルカナ・TGC 日本語版 星々の輝き」とのスペシャルコラボレーションが実現しました☆
「星々の輝き」特別トレーラー映像上映
毎日11:00から19:00まで開催されている、涼しいドームで夏祭りを楽しめる入場無料のイベント「星空夏祭り」
会場のDOME1では、約30分に1回、「星々の輝き」の特別トレーラー映像が約2分間上映されます。
ディズニーロルカナの世界に包まれながら、惑星射的や星すくい、限定メニューなど、ここにしかない夏祭りが楽しめる企画です。
※18:45~19:00は長岡まつり大花火グランドフィナーレが上映されています
夏祭り会場がロルカナの世界に！大型パネル展示
期間中、「星空夏祭り」会場には「ディズニー・ロルカナ」のイラストが描かれた大型パネルやカードパネルなどを多数展示。
「ミッキーマウス」や
『塔の上のラプンツェル』などのカードパネルが、フォトスポットとしても楽しめます。
来場された方にプロモーションカードプレゼント
実施期間：第1弾：2025年9月6日（土）〜9月12日（金）
内容：プロモーションカード《ミッキーマウス - いつだって友だち》第2弾：2025年9月13日（土）〜9月19日（金）第3弾：2025年9月20日（土）〜9月23日（火・祝）
「星空夏祭り」会場DOME1の入口にて、実施期間内に来場された方に、プロモーションカードを配布。
カードは3種類が週替わりで配布されるので、要チェックです☆
※配布は一人一枚ずつとなります
※無くなり次第終了となります
※第2弾以降のプロモーションカードの種類については随時ディズニーロルカナ公式HPやSNSなどで随時公開されます
『ディズニー・ロルカナ・TCG』とは
「ディズニー・ロルカナ・TCG 日本語版 星々の輝き」価格：ブースターパック 330円(税込)／1BOX16パック入り 5,280円(税込)
発売日：2025年9月6日（土）
対象年齢：8歳以上
取扱場所：全国の玩具専門店、百貨店・量販店等の玩具売場、インターネットショップ、タカラトミーの公式ショッピングサイト「タカラトミーモール」(takaratomymall.jp/shop/)等
ディズニー公式TCGとして、ウォルト・ディズニー・カンパニー社監修のもと、ドイツの老舗ゲーム・パズルメーカーのラベンスバーガー社が2023年8月にアメリカで発売が開始された「ディズニー・ロルカナ・TCG」
これまでに10億枚以上販売された大人気TCGです。
日本では、2025年1月からタカラトミーより発売されています。
不思議な世界 「ロルカナ」を舞台に、プレイヤーは魔法のインクを操る魔法使い「イルミニア」の一人となって、ディズニーのキャラクターを「グリマー」として描き、伝承のかけら「ロア」を集める果てしない冒険に挑みます。
ゲームにおいて、プレイヤーは「キャラクター」「アイテム」「アクション」などのカードで60枚以上のデッキを用意し、相手より先に20以上の「ロア」を獲得することで勝利します。
期間中、プラネタリアTOKYOの館内に併設されたショップ「Gallery Planetaria（ギャラリープラネタリア）」では、「ディズニー・ロルカナ・TCG 日本語版 ブースターパック 星々の輝き」が販売される予定です。
『星空夏祭り』とは
開催期間：2025年7月18日(金)〜9月23日(火・祝) ※タイアップキャンペーンは2025年9月6日(土)〜9月23日(火・祝)での実施
開催時間：11:00〜19:00
対象館：プラネタリアTOKYO(有楽町) DOME1
協賛：株式会社タカラトミー、株式会社アサーティブ、株式会社テイクアップ
詳細URL：https://planetarium.konicaminolta.jp/event/matsuri2025/?hall=planetariatokyo&rl=250821_ptok_hoshizoranatsumatsuri
2024年約10万人ものゲストに来場し、2025年で3回目を迎える、涼しいプラネタリウムドーム内で夏祭りを楽しめる大人気イベント『星空夏祭り』
包み込まれるような星空とプラネタリウムならではの花火映像、『星屑りんご飴』や光るボトルドリンク『スターリーボトル ラムネ』などの限定メニューに、射的や千本引きなどのゲーム屋台が楽しめます。
さらに今回の「星空夏祭り」では、日本三大花火大会でも知られる『長岡まつり大花火大会2024』の実際の映像の一部をドーム内で楽しめる、グランドフィナーレ演出が毎日開催されています。
ここにしかない非日常的な夏のひとときが過ごせるイベントです。
特別トレーラー映像の上映や「ディズニー・ロルカナ」の世界を楽しめる大型パネルの展示など、様々な企画が盛りだくさん。
コニカミノルタプラネタリアTOKYOにて2025年9月6日より開催される「ディズニーロルカナ × 星空夏祭り 〜星々の輝き〜」タイアップキャンペーンの紹介でした☆
