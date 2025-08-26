「先週は売ってたのに、、」となる前に！【GUセール】40・50代が似合う♡「990円アイテム」

季節の境目は、優秀アイテムをセールでお得に手に入れるチャンス。毎日のコーデにすぐ取り入れられる1枚が値下げされているとなると、チェックしておきたいという人も多いのでは。今回、FTN編集部では、トレンドアイテムを多数展開する【GU（ジーユー）】で、990円にプライスダウンしたアイテムをピックアップ。気になる人は、完売する前に急いでチェックしてみてください。

ライトデニムで大人カジュアルに

【GU】「デニムボクシーワークシャツ(5分袖)」\990（税込・セール価格）

公式サイトによると、「軽やかに羽織れるライトデニム素材」という、ボックスシルエットのシャツ。ワークな雰囲気を添えるダブルポケットがアクセントになっています。メンズアイテムならではのゆったりとした身幅で、抜け感のある着こなしを楽しめそう。似た色合いのデニムスカートと合わせたり、トレンドのカーブパンツと合わせたりして、今っぽムードを取り入れてみて。

ラメ入りでさりげなく華やかに

【GU】「シアーラメセーター(半袖)Q」\990（税込・セール価格）

ほど良くきらめくラメの光沢が、控えめな華やかさを演出する上品なセーター。コンパクトなショート丈はバランスが取りやすく、華奢見えも期待できるかも。シンプルにブラックパンツと合わせるだけでも、こなれた印象に。大ぶりのアクセサリーや小物を合わせれば、さらに大人らしい優雅さを備えた着こなしが楽しめます。このセーターが1,000円以下とは、驚く人も多いのでは。

上品なフレアシルエットが映える

【GU】「ドライフレアスカートRS」\990（税込・セール価格）

裾にかけて華やかに広がるシルエットが美しいフレアスカート。ウエストはぐるりとゴム仕様で、快適な穿き心地にも期待できます。リラックス感がありながらもきれいめコーデに取り入れやすく、シーンを問わず活躍しそうな1枚。ニットシャツやスニーカーを合わせれば、大人のカジュアルスタイルが完成します。

大人が着たいサロペット

【GU】「タックサロペットパンツQ」\990（税込・セール価格）

ベアトップ風のデザインにサスペンダーがついた、大人っぽいサロペット。フロントのタックがほどよいきちんと感をプラスし、カジュアルになりすぎないのが魅力です。裾に向かって落ちるワイドシルエットは、マニッシュな雰囲気で、体型カバーも叶いそう。白のカーディガンを羽織れば、フェミニンさとクールさをバランスよく楽しめます。暑い日から季節の変わり目まで活躍しそうな優秀アイテムです。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。



※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：M.yabu