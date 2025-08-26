Snow Man、韓国人気音楽番組「M COUNTDOWN」出演決定に反響殺到「激アツすぎる」「チッケムに期待」
【モデルプレス＝2025/08/26】Snow Manが韓国の音楽番組「M COUNTDOWN」（Mnet）に出演することがわかった。8月26日、グループの公式X（旧Twitter）を通じて明らかとなった。
【写真】Snow Man、海外イベント出演での豪華演出
同グループは、公式Xを通じて「SnowMan 事前収録参加募集のお知らせ」と題したお知らせを掲載。「8月28日に韓国・ソウルにて行われる『Mnet M COUNTDOWN』 事前収録の観覧募集をいたします」とSnow Manが「M COUNTDOWN」に出演することを伝え、観覧募集を募った。
同番組は韓国の音楽専門チャンネル・Mnetで毎週木曜日の夕方6時に放送されているカウントダウン方式の公開音楽番組。“Mカ（エムカ）”の愛称で親しまれ、2011年には堂本光一が出演しており、最近ではJO1やINI、YOASOBI、ONE OR EIGHTなど日本でも人気のアーティストたちも登場している。
出演決定を受け、ファンからは「びっくり」「すごすぎる」「投票しなきゃ」「チッケム（個人カメラ）に期待」「観覧行きたすぎる！」「激アツすぎる」と反響が続々。また、8月23日・24日にはバンコク郊外のインパクト・ムアントーンターニー・チャレンジャーホール1〜3にて開催された「SUMMER SONIC BANGKOK」で初の海外大型フェス出演を果たしたことから、「最近の海外活動すごすぎる」「タイに続き韓国まで…！」と海外活動に期待する声も寄せられていた。
なお、Snow Manは8月25日にデジタルシングル「カリスマックス」をリリースしている。（modelpress編集部）
https://twitter.com/modelpress/status/1960145169979969761

