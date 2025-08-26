BTS・V、ドジャース始球式で大谷翔平選手とハグ＆記念撮影「スーパースターの共演」「背番号に感激」と注目集まる
【モデルプレス＝2025/08/26】BTS（ビーティーエス）のV（ヴィ）が現地時間8月25日（日本時間26日）、米大リーグ（MLB）ロサンゼルス・ドジャースの始球式に登場。それに先立ってMLBの公式Instagramにて、Vと大谷翔平選手がハグを交わす様子が公開され、話題を呼んでいる。
【写真】BTS・V、大谷翔平選手と始球式でハグ
この日、VがMLBロサンゼルス・ドジャース対シンシナティ・レッズ戦の始球式に登場。同アカウントは「BTSのVがドジャースの初登板前に大谷翔平と合流！」と紹介し、始球式前にVと大谷選手がハグを交わして記念撮影をする様子を収めた動画を公開した。
始球式では、BTSの楽曲「MIC Drop」が流れるなか、VがBTSのメンバー7人にちなんだ背番号「7」と名前「V」がデザインされたドジャースのユニホーム姿でマウンドに登場。捕手役を務めた山本由伸投手に見事なノーバウンド投球を届け、スタンドからは大きな拍手が送られた。また、タイラー・グラスノー投手からボールの握り方をアドバイスされる場面や、Vが日本の報道陣に対して日本語で語りかける場面もあった。
今回のVと大谷選手の交流に、ファンからは「スーパースターの共演」「豪華すぎる」「夢のような2ショット」「2人ともオーラがすごい」「激アツ」と反響が相次いだ。また、Vのユニフォームにも注目が集まり「メンバーの人数になってる」「背番号7に感激」「バンタン愛を感じる」「嬉しいサプライズ」「素敵すぎて泣ける」と喜びの声も上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆V、ドジャース始球式前に大谷翔平選手と記念撮影
