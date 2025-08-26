TBS NEWS DIG Powered by JNN

¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤ò¤á¤°¤ê¹ç°Õ¤·¤¿80Ãû±ß¤ÎÅê»ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶¦Æ±Ê¸½ñ¤òºî¤ëÊý¿Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÀÖÂôÂç¿Ã¤Ï¤­¤ç¤¦¡¢Ê¸½ñ¤òºî¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¡Ö¥á¥ê¥Ã¥È¤Ë´¶¤¸¤ë¤Î¤Ï¥¢¥á¥ê¥«Â¦¡×¤È¤Î¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£

ÀÖÂôÎ¼Àµ ·ÐºÑºÆÀ¸Ã´ÅöÂç¿Ã
¡Ö»ä¼«¿È¤ÎÇ§¼±¤Ï¶¦Æ±Ê¸½ñ¤òºî¤ê¤¿¤¤¤È¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ïºî¤ë¤³¤È¤Ë¥á¥ê¥Ã¥È¤ò´¶¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢ÆüÊÆ´Ö¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢ÊÆÂ¦¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×

¥¢¥á¥ê¥«¤«¤é¤Îµá¤á¤ò¼õ¤±¡¢ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤Ï¤ª¤è¤½80Ãû±ß¤ÎÂÐÊÆÅê»ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶¦Æ±¤ÇÊ¸½ñ¤ò¤Ä¤¯¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

ÀÖÂôÂç¿Ã¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Þ¤ÇÆüÊÆ´Ö¤Ç¶¦Æ±Ê¸½ñ¤òºîÀ®¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÌÀ¸À¤òÈò¤±¤¿¾å¤Ç¡¢¡ÖÊ¸½ñ¤òºî¤ë¤³¤È¤Ë¥á¥ê¥Ã¥È¤ò´¶¤¸¤ë¤Î¤Ï¥¢¥á¥ê¥«Â¦¡×¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£

´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÀÖÂôÂç¿Ã¤Ïº£½µ¤Ë¤âË¬ÊÆ¤·¡¢¥é¥È¥Ë¥Ã¥¯¾¦Ì³Ä¹´±¤é¤È¶¨µÄ¤ËÎ×¤ß¡¢¾ÜºÙ¤òµÍ¤á¤ë¤³¤È¤ÇÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£