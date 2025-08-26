須田亜香里、スリットから美脚チラリ 素肌輝くキャミワンピ姿に反響「色っぽい」「スタイル抜群」
【モデルプレス＝2025/08/26】元SKE48の須田亜香里が24日、自身のInstagramを更新。キャミソールワンピース姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】須田亜香里、美脚のぞくキャミワンピ姿
須田は「先月の熱闘Mリーグの時の写真」とつづり、出演番組のオフショットを公開。さらに「実はこの時より9センチくらい髪切りました」と、ヘアカットしたことを明かした。素肌が輝くベージュのキャミソールワンピースを着用し、スリットから美しい脚をチラリとのぞかせている。
この投稿に、ファンからは「色っぽい」「スタイル抜群」「大人っぽくて素敵」「脚が綺麗すぎる」「可愛くて綺麗」「美人すぎる」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆須田亜香里、素肌輝くキャミワンピ姿
