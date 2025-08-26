須田亜香里（C）モデルプレス

写真拡大

【モデルプレス＝2025/08/26】元SKE48の須田亜香里が24日、自身のInstagramを更新。キャミソールワンピース姿を公開し、話題を呼んでいる。

【写真】須田亜香里、美脚のぞくキャミワンピ姿

◆須田亜香里、素肌輝くキャミワンピ姿


須田は「先月の熱闘Mリーグの時の写真」とつづり、出演番組のオフショットを公開。さらに「実はこの時より9センチくらい髪切りました」と、ヘアカットしたことを明かした。素肌が輝くベージュのキャミソールワンピースを着用し、スリットから美しい脚をチラリとのぞかせている。

この投稿に、ファンからは「色っぽい」「スタイル抜群」「大人っぽくて素敵」「脚が綺麗すぎる」「可愛くて綺麗」「美人すぎる」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）

【Not Sponsored 記事】