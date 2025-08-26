¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ù°æÇ·ÏÆ³¤¤È¾®Ìî²ÖÍü¤¬¾Ð´é¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¡¡¡Ö¹¬¤»¤½¤¦¤Çµß¤ï¤ì¤¿¡×
¡¡NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦～ÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸～¡Ù¤Î¸ø¼°Instagram¤¬¡¢°æÇ·ÏÆ³¤¤È¾®Ìî²ÖÍü¤Î¡Ø¤¢¤µ¥¤¥Á¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡Ë½Ð±é¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡Åê¹Æ¤Ç¤Ï¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Î¥Äー¥·¥ç¥Ã¥È¤«¤é¡¢»£±Æ¸½¾ì¤Ç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Þ¤ÇÁ´7Ëç¤¬¸ø³«¡£°æÇ·ÏÆ¤È¾®Ìî¤¬¼ê¤Ç¥Ïー¥È¤òºî¤ë¥«¥Ã¥È¤ä¡¢»÷´é³¨¥³ー¥Êー¤Ç¤Î2¿Í¤Î¾Ð´é¡¢·àÃæ°áÁõ¤Ç¤ÎÉ×ÉØ»Ñ¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤ÊÉ½¾ð¤¬ÊÂ¤Ö¡£·àÃæ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿Èá·à¤òÃÎ¤ë»ëÄ°¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡È¤â¤¦°ìÅÙ²ñ¤¨¤¿¡É¤«¤Î¤è¤¦¤Ê°ÂÅÈ¤òÍ¿¤¨¤ë¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö¿·¤µ¤ó¤È¤Õ¤¯¤µ¤ó¡¢»î¿©¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¾¤¤·¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤·¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤é¤ì¡¢¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï¡ÖÈá¤·¤¤·ëËö¤À¤Ã¤¿¤±¤É¹¬¤»¤½¤¦¤Çµß¤ï¤ì¤¿¡×¡Ö¸½Âå¤ËÅ¾À¸¤·¤¿¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¤ª¤Õ¤¯¤µ¤ó¥í¥¹¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¼Ì¿¿¡×¡ÖËÜÊª¤ÎÉ×ÉØ¤ß¤¿¤¤¡×¤Ê¤É²¹¤«¤ÊÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¤Ç¤¤ì¤Ð¤³¤Î²ÈÂ²¤Î¹¬¤»¤ò¤â¤Ã¤È¸«¼é¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦À¼¤âÌÜÎ©¤Ä¡£
¡¡¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ù¤Ç¤Ï¿·Ç·½õ¤È¤ª¤Õ¤¯¤Î²á¹ó¤Ê±¿Ì¿¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¤À¤±¤Ë¡¢º£²ó¤ÎÌÀ¤ë¤¤É½¾ð¤ÏÂ¿¤¯¤Î»ëÄ°¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿´ÏÂ¤à½Ö´Ö¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë