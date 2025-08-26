「今日好き」土屋惺来「髪の毛暗くしたの」イメチェン報告に絶賛集まる「美人すぎる」「透明感際立つ」
【モデルプレス＝2025/08/26】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた土屋惺来が25日までに、自身のInstagramを更新。新しいヘアスタイルを披露した。
【写真】「今日好き」出身美女、可愛さ倍増のイメチェン姿
土屋は「イベント前に美容駆け込んできた」とし「髪の毛暗くしたの」とイメージチェンジを報告。さらに「まつ毛激盛れちゃん」「肌ケアして、つやんつやんになった」と全身の美容メンテナンスを行ったことを明かした。
この投稿に、ファンからは「印象変わる」「美人すぎる」「透明感際立つ」「似合ってる」といったコメントが寄せられた。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。土屋は「プサン編」「ドンタン編」に参加した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「今日好き」出身美女、可愛さ倍増のイメチェン姿
◆土屋惺来、新ヘアスタイル披露
土屋は「イベント前に美容駆け込んできた」とし「髪の毛暗くしたの」とイメージチェンジを報告。さらに「まつ毛激盛れちゃん」「肌ケアして、つやんつやんになった」と全身の美容メンテナンスを行ったことを明かした。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。土屋は「プサン編」「ドンタン編」に参加した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】