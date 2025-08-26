優河の書き下ろしによる新曲「あわい」が、11月28日に公開の映画『佐藤さんと佐藤さん』の主題歌に起用。また、同曲を使用した予告映像が公開された。

本映画は、岸井ゆきの、宮沢氷魚がW主演を務める、天野千尋監督の最新作。“夫婦”というテーマを軸に、人と人との関係を丁寧に、リアルに描いたオリジナルストーリーとなっている。

なお、本楽曲のリリース情報は追って発表される予定だ。

＜優河 コメント＞

'私'と'あなた'との間（あわい）には言葉になれずに通り過ぎていくものがたくさんあります。確かなものほど時に形にならず、不確かなものほど実感として残る。曖昧な気持ち、曖昧な記憶、曖昧な愛情。首を傾げながらも歩き続けて、私たちはまたどこかに辿り着く。物語のあとに少しでも心が解けるような、なにか肯定されるような、そんなひとときなったらいいなと楽曲を作りました。素晴らしいバンドの演奏と、ストリングスアレンジをお楽しみください。

（文＝リアルサウンド編集部）