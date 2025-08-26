「ドジャース７−０レッズ」（２５日、ロサンゼルス）

ドジャースが快勝し、２連勝。同率首位で並んでいたパドレスが敗れたため、ナ・リーグ西地区単独首位に２１日以来、４日ぶりに浮上し、優勝へのマジックを「２９」に減らした。大谷翔平投手は試合終了の瞬間、手を叩きながらグラウンドに出て、勝利の列に加わった。

大谷はこの日「１番・指名打者」で出場し、３打数無安打、１四球だった。大谷の無安打は２試合ぶり。投打同時出場した２０日のロッキーズ戦で右脚に打球を受け、翌２１日に休養欠場した後は４試合中、３試合で無安打。ヒットは前日２４日のパドレス戦の九回に放った４５号ソロのみ。直近４戦は打率・０７１（１４打数１安打３四球）となった。

大谷は初回の第１打席は三飛。今季最速１０２マイル（約１６６・４キロ）を計測したレッズ先発の右腕、グリーンの１６０キロ超の速球にてこずった。三回の第２打席は四球を選んだ。五回の第３打席は一ゴロ、七回の第４打席は二ゴロだった。

ドジャースは先発のシーハンが７回２安打無失点の好投で５勝目（２敗）。今季１０度目の登板で自己最長７回、自己最多９６球を投げ、毎回の自己最多タイ１０三振を奪った。

野手陣も好守備や打撃で力投の右腕を援護。三回にパヘスの２２号ソロで先制すると、五回にもパヘスが２打席連続の２３号２ランで加点。六回には相手の守備の乱れに乗じて２点を加え、七回にはベッツが１４号ソロを放った。パヘスは八回にも左犠飛で７点目を挙げ、この日は１人で４打点の活躍だった。