楽天モバイルは26日、同社の料金プランを契約するユーザー向けにオプションサービス「最強保護」の提供を開始した。料金は月額990円、初回契約から3カ月間は無料で利用できる。

「最強保護」では、個人情報流出対策やウイルス対策、トラブル解決サポートと補償といった、スマートフォンを利用するうえでの脅威から身を守る機能がワンパッケージで提供される。

たとえば、ダークウェブ上でユーザーの個人情報が見つかった場合に通知する機能や、悪質なWebサイトやウイルスを検知する機能、「ノートン モバイル セキュリティ」の機能も一部内包している。

トラブル解決サポートサービスは、トラブルが発生した際に365日対応のコミュニケーションセンターで、復旧をサポートする。また、対象のクレジットカード情報がダークウェブ上に流出し、不正利用が検知された場合、損害額の90％かつ1契約100万円までを限度に補償する制度も備えている。

このほか、サイバー攻撃や情報漏洩により他者に損害を与えてしまった場合の賠償損害補償や、ID盗難時の再発行費用補償、法律相談費用補償などのサイバーリスク補償などが用意されている。

iPhone版とAndroid版で一部の機能が異なっており、Android版には、アプリの危険性をチェックする「アプリアドバイザー」が用意される。

このほか、サービス紹介サイトでは、OPPOのスマートフォンなど一部機種について、個人情報保護機能が正しく動作しない可能性を案内している。