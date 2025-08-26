Xで「31歳の誕生日に31アイス全種購入」投稿が話題！「マネしたい」「生きる理由ができた」実際いくら必要？“お得な買い方”も確認

サーティワンのアイス全種類を購入するといくらになる？

サーティワンアイスクリームは、アイスのサイズによって価格が異なります。ここでは「シングルレギュラーサイズ」を基準として計算してみます。このサイズのアイスの値段は、1個あたり420円（税込）です。もし31種類すべてを購入すると、「420円 × 31個 ＝ 1万3020円」になります。

サーティワンというと、その店名から「31種類のアイスがある」と思っている人もいるかもしれませんが、実は期間限定の商品なども含めて、31種類以上のアイスが販売されることもあります。

「31歳だからサーティワンで31種類」に限らず、「年の数に合わせて、年の数だけアイスを買う」ということもできそうです。すべてを1人で食べきるのは大変なので、家族や友人と楽しくシェアするのもいいかもしれませんね。



少しでも安く購入するには？

サーティワンの大量購入は、「やってみたいけれど出費が気になる」という人も多いかもしれません。ここでは、サーティワンをお得に購入できる方法を紹介します。



バラエティボックスを活用する

サーティワンには、複数のアイスを詰め合わせる持ち帰り用の「バラエティボックス」があります。レギュラーサイズ6個で2310円、8個で2940円、12個で4200円と、単品で買うよりやや割安です。31種類をそろえるには3箱程度必要ですが、合計金額を少し抑えることができます。



クーポンやアプリを利用する

サーティワンの公式アプリでは、誕生月やアニバーサリーに使える割引クーポンが配布されたり、キャンペーン情報が配信されることがあります。誕生日に合わせて全種類購入を検討するなら、こうした特典を事前にチェックしておくとお得です。



キャンペーンを利用する

不定期ではありますが、サーティワンでは、「お得なキャンペーン」が行われることがあります。過去には「よくばりフェス」といったキャンペーンがあり、サイズはスモールサイズに限られるものの、トリプルポップに100円で7個まで追加できるという商品がありました。

このほかにも、今後お得なキャンペーンが開催される可能性もあります。公式サイトやアプリをチェックして、お得情報を見逃さないようにしましょう。



SNS発のアイデアを楽しむために

Xで話題となった「31歳の誕生日に31アイス全種類購入」という企画は、記念日のユニークな過ごし方として注目を集めました。実際にやろうとすると1万3000円程度の出費になりますが、家族や友人と分け合えば盛り上がるイベントになるでしょう。

また、バラエティボックスやアプリのクーポンを活用すれば、費用を抑えつつ楽しむこともできます。単なる消費ではなく「思い出づくり」として考えれば、価値のある出費と言えるでしょう。

大切なのは、アイスそのものよりも「誰とどう楽しむか」という体験です。誕生日や記念日にユニークな思い出をつくりたい人は、SNSで話題のアイデアを参考にしてみてはいかがでしょうか。



