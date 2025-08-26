高畑充希、20周年プロジェクト始動 新ビジュアル＆ジャケ写公開「気持ち的には走り出したいほど興奮していますが、妊婦なのでゆっくりやります笑」
俳優・高畑充希（33）が、芸能活動20年目を記念した20周年プロジェクトを始動。8月30日午前0時に20周年プロジェクトの第1弾として、デジタルシングル「Over You」をリリースする。
【写真】高畑充希のデジタルシングル「Over You」のジャケット写真
デジタルシングル「Over You」は、プロデューサーに韓国出身のDJで音楽プロデューサーのNight Tempo、作詞にジャズ、シティ・ポップシーンで活躍し続ける土岐麻子を迎えた楽曲。Night Tempoが得意とするシティポップでチルなムードに、高畑の透明感ある歌声がマッチした清涼感を感じさせるようなナンバーとなっている。
この発表に合わせ、アーティスト・高畑充希の新ビジュアルも公開。ピンクのチュールを身にまとい、じっとカメラを見つめる姿からは、高畑の新たな挑戦への決意が感じられる。また、イラストレーター・utuが手がけた「Over You」のジャケット写真も解禁された。
25日に自身のインスタグラムを更新した高畑は「20周年です ヤッタネ！記念に、ということで、プロジェクトがひとつ、始まります 様々なアーティストさんとコラボして、一曲ずつリリースしていくことになりました。個性豊かなアーティストさんの才能とハグし合えるのは、至極の経験です。気持ち的には走り出したいほど興奮していますが、妊婦なのでゆっくりやります笑 お付き合いいただけると嬉しいです」と、ファンに向けコメントを寄せている。
高畑は2005年、山口百恵トリビュートミュージカル『プレイバックpart2〜屋上の天使』主役オーディションでグランプリを獲得しデビュー。07年からミュージカル『ピーターパン』で8代目ピーターパンを6年間務め、13年NHK連続テレビ小説『ごちそうさん』では演技力と歌唱力を併せ持つ俳優として注目を集める。
その後、16年NHK連続テレビ小説『とと姉ちゃん』ではヒロイン・小橋常子を務めあげ、以降舞台、ドラマ、映画と多岐にわたって活動中。現在大ヒット中の映画『国宝』にも出演しているほか、今年10月10日には映画『秒速5センチメートル』の公開が控える。
プライベートでは、24年11月にドラマ『1122 いいふうふ』で夫婦役を演じた俳優・岡田将生（36）との結婚を発表。今年7月に第1子妊娠を発表している。
