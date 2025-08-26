「夏ボーナス」が多めに支給！ 家族4人で「ディズニーランド」に行きたいけど、7万円あれば一日楽しめますか？「高くなった」と聞きますし、難しいでしょうか…？

ディズニーチケットはいくらかかる？

ディズニーランドのチケットは、変動制料金が採用されています。年齢別の1人あたりのチケット（1デーパスポート）料金は以下の通りです。



・大人：7900円～1万900円

・中学生・高校生：6600円～9000円

・4～11歳：4700円～5600円

・3歳以下：無料

今回は、夫婦2人と中学生・高校生の子ども2名の4人家族を想定して試算します。8月の夏休みシーズンはチケット代が高めに設定されており、チケット代が最も高い日に遊びに行ったとすると、チケット代は4人合計で3万9800円です。



チケット代以外にかかる費用は？

1日遊ぼうと思うと、チケット代以外にもさまざまな費用がかかります。例えば、次のような費用がかかります。



食事代

パーク内にはさまざまな価格帯の飲食店があります。今回は例として、「プラズマ・レイズ・ダイナー」という比較的手軽な料金設定である店舗で試算します。このお店でハッシュドビーフやビビンバなどのドリンクセットを昼食として注文すると、4人で約7000円かかります。

そのほかに、休憩をかねて途中でカフェに入ってチュロスとドリンクを購入すると、4人で約4000円かかります。夕食はパークを出てから食べるとしても、パーク内でかかる食事代は安く抑えても家族で約1万円が目安です。



お土産やグッズ購入

ディズニーランドは、お土産やグッズも魅力的なものが多くあります。例えば、人気のポップコーンバケットは1個約3600円、子ども2人分購入すると7200円かかります。

それに加えて、子どもが欲しがるキャラクターグッズを購入したり、お土産にお菓子などを購入したりするかもしれません。お土産やグッズの購入費用だけでも、合計で1～2万円かかることは珍しくありません。



交通費・駐車場

電車で東京23区内から舞浜駅まで行く場合の往復運賃は、1人500～1000円程度で、4人家族だと2000～3000円程度必要です。車で行く場合は、駐車場代3000円（普通乗用車）に加え、ガソリン代や高速道路代をみておく必要があります。



「プレミアアクセス」を利用するなら追加費用がかかる

人気アトラクションの待ち時間を短縮したり、パレードやショーの見やすい場所を確保したりできる「プレミアアクセス」というサービスがあります。プレミアアクセス1人あたりの料金は次の通りです。



・各種パレードやショー：2500円

・美女と野獣「魔法のものがたり」：2000円

・ベイマックスのハッピーライド：1500円

・スプラッシュ・マウンテン：1500円

家族全員で1回利用するだけでも、6000～1万円程度かかります。アトラクションとパレードを組み合わせると、合計1万6000円～1万8000円の追加予算が必要になるため、快適に楽しめるメリットはありますが、予算には余裕を持っておきましょう。



予算7万円で1日楽しむことは可能！ 予算に合わせて工夫して楽しもう

東京ディズニーランドで、家族4人が1日遊ぶ場合を試算してみました。結果は、チケット4万円＋食事1万円＋お土産やグッズ1～2万円＋交通費3000円を合わせて約6万3000円～7万3000円となり、7万円の予算内に収めることは可能です。しかし、「プレミアアクセス」を利用すると追加料金がかかり、7万円では不足するかもしれません。

ディズニーランドは、待ち時間も楽しめる工夫が凝らされており、時間にゆとりがあればプレミアアクセスを使わなくても十分楽しめます。そのほかにも、チケット代が少しでも安い日を選んだり、お土産やグッズの購入を少し控えたりするなど、予算に見合った楽しみ方を工夫して、夏の楽しい思い出を作りましょう。



出典

【公式】東京ディズニーリゾート・オフィシャルウェブサイト

執筆者 : 東雲悠太

FP2級、日商簿記3級、管理栄養士