今日26日、東京都心の最高気温が35.1℃に達し、9日連続の猛暑日となり、年間猛暑日の日数は今日26日で22日目となりました。連続猛暑日の最長記録は2022年の過去最長に並び、年間猛暑日の最多記録は2023年の過去最多記録に並びました。

東京都心 9日連続の猛暑日 年間猛暑日は22日目 過去最多に並ぶ

今日26日午後1時40分、東京都心の最高気温が35.1℃に達しました。

これで東京都心は9日連続の猛暑日となり、年間猛暑日の日数は今日26日で22日目となりました。連続猛暑日は2022年の過去最長(2022年6月25日〜7月3日まで9日間)に並び、年間猛暑日の最多記録は2023年の過去最多記録(22日間)に並びました。





記録的な猛暑となっていますので、熱中症に厳重な警戒が必要です。

8月最終日も厳しすぎる暑さ 40℃迫る所も

明日27日は前線の通過で、日本海側から雨雲がかかるでしょう。日中、晴れ間の広がる太平洋側ほど、各地で猛烈な暑さが続く見込みで、熱中症に厳重な警戒が必要です。

東京都心は明日27日も36℃予想で、猛暑日の連続記録、最多記録ともに、過去の記録を上回るでしょう。予想通りになれば、今年は歴史的な猛暑と言えそうです。



28日以降は、関東などいったん猛暑が落ち着くものの、8月最終日の31日は再び35℃以上の猛暑日となるでしょう。名古屋は39℃と40℃に迫る見込みです。

9月に入っても、すぐには猛烈な暑さはおさまらず、まだまだ真夏並みの熱中症対策が欠かせない日が続きそうです。残暑にも十分気を付けてお過ごしください。